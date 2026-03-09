El Antequera - Algeciras cobra otra dimensión

Cuando el Algeciras CF iba a visitar al Antequera CF el pasado 7 de febrero, ambos equipos llegaban en un pico alto de forma y resultados. Los albirrojos iban a defender su quinta plaza y posición de playoff de ascenso en El Maulí contra un anfitrión que podía alcanzar esa posición si ganaba ante su público. Sin embargo, los elementos de la naturaleza entraron en acción y el 6 de febrero el Juez Único de Competición decretó el aplazamiento del duelo por la situación meterológica de borrascas que azotaban a casi toda Andalucía. Este próximo miércoles 11 de marzo (a las 19:00), el Antequera y el Algeciras saldarán ese partido pendiente, pero lo hacen en un momento distinto, en medio de un pequeño bache que ha convertido los tres puntos en un bálsamo para mantener a raya el peligro del descenso.

El fútbol da muchas vueltas en muy poco tiempo y en la Primera Federación aún más. El partido de este miércoles en El Maulí ha cobrado una nueva dimensión. Tanto el Algeciras como el Antequera vienen de sendas derrotas, los albirrojos con polémica en Sabadell y los del Torcal en su feudo ante el Ibiza. Además, ambos han encajado dos reveses en las tres últimas jornadas y han frenado su marcha triunfal con la que estaban coqueteando con los puestos de privilegio.

De ganar uno de los dos y alzarse con 40 puntos, no cabe duda de que volverá a estar a la orilla de esa zona de playoff, pero la revelancia de este encuentro ha pasado a centrarse en otra prioridad: cortar la mala racha y volver a la senda de los puntos.

El algecirismo trata de dejar atrás el enorme enfado de la derrota en el campo del líder, donde un penalti inverosímil cercenó las posibilidades de los albirrojos contra el Sabadell. Esta derrota unida a la goleada fea sufrida en Marbella en el viaje anterior otorga mayor importancia si cabe a la visita a Antequera, donde todo lo que sea sumar se antojaría positivo. El Algeciras, no hay que olvidarlo, está inmerso en una maratón de desplazamientos que culminará el próximo domingo en Alcorcón (12:00).

La plantilla de Javi Vázquez comenzó este lunes la preparación exprés del duelo de este miércoles en Antequera. Los albirrojos se ejercitarán este martes y retomará el jueves, ya con la visita puesta en la siguiente salida a tierras madrileñas. Semana non stop con mucho en juego.

El Algeciras y el Antequera disponen de cinco puntos de colchón sobre los puestos de descenso en los que ha caído esta semana el Real Murcia. Sin embargo, el Murcia también juega este miércoles en el otro duelo pendiente del grupo. Los pimentoneros se miden al Marbella FC (19:00) en un choque de máxima necesidad frente al colista. Es decir, que la frontera entre la salvación y el descenso podría cambiar si los murcianistas suman en el Enrique Roca. A un solo punto se encuentra el Nàstic de Tarragona, que se acaba de poner en manos de Pablo Alfaro tras la destitución de Cristóbal Parralo.