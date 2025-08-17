El Algeciras de Javi Vázquez empieza a mostrar cualidades

El Algeciras CF de la nueva temporada 2025-2026 en Primera Federación, a menos de dos semanas para comenzar, empieza a mostrar lo que Javi Vázquez, su entrenador, pretende que sean cualidades. La principal es saber defenderse, que no entren goles en la portería propia, y otra es tener ambición y nada de miedo a la hora de reclamar el balón. Queda por demostrar que existe capacidad de transformar en goles esas posesiones.

Los atacantes, que no son solo los delanteros, solo han conseguido un único tanto en lo que los albirrojos llevan de pretemporada. Fue a la Unión Deportiva Los Barrios, conseguido por Recagno. El equipo no fue capaz de lograr un gol ni contra el Atlético Malagueño, ni tampoco contra el Atlético Sanluqueño, el último de los amistosos disputados. En este último encuentro, eso sí, se vio lo que podría ser un once titular para Javi Vázquez.

Iván Moreno en la portería; Joseca y Arauz en los laterales; Víctor Ruiz y Álvaro Astorga en la zona central de la defensa; Tomás y Riley dando profundidad y contención, según se necesite, a las bandas desde el centro de campo; Óscar Castro y Jony Álamo en la sala de máquinas, con Iván Turrillo de enlace para la creación y recuperación; y con Manín en la punta de ataque. El sistema diseñado se acomoda a varios modelos, según las circunstancias de partido, aunque el dibujo que mejor define lo que se pretende es, hasta ahora, un 1-4-4-2.

Es muy evidente que la línea más definida con lo que queda hasta empezar es la de defensa, aunque prácticamente toda la plantilla está muy compensada. Sobresalen los nombres de los centrales, con Aleix Coch y Ángel Gómez que rivalizarán con Víctor Ruiz y Astorga, pero también existe un buen nivel de competencia en otras parcelas, con un París Adot inédito en lo que va de pretemporada, por citar solo un ejemplo.

No hay que olvidar que son varios jugadores los que ofrecen posibilidades de ocupar distintas posiciones, lo que da garantías de recambios en función de las necesidades de la temporada, ya sea por lesiones o por sanciones. Y así sin descontar que, en algún momento, volverá Éric Montes.

Las dudas están en el ataque, prácticamente seco durante los amistosos que se han jugado, pero la llegada de Juanma García, principalmente, y el regreso al juego de Javi Avilés, unido a las posibilidades de Rastrojo, Garrido -que esta semana está previsto que vuelva a la normalidad de los entrenamientos- y André Nader. Manín, en punta, viene mostrándose como toda una referencia para que a partir de él empiece la defensa -es el primero que sale al grito de "pre, pre, pre", que profiere Vázquez desde la banda-, o acabe bien el ataque. Por el momento, solo le falta el gol, pero eso llegará, tarde o temprano.

Javi Vázquez se mostró satisfecho al terminar el choque contra el Atlético Sanluqueño por cómo había visto progresar a su equipo, todo lo contrario que le había generado lo visto en el triangular de Los Barrios. El Algeciras tiene agendado en su calendario para esta semana dos amistosos más, uno contra el Estepona, que lo disputará en Arroyo Enmedio, este miércoles a partir de las 19:00 horas, a puerta cerrada; y otro contra el Xerez DFC, el único en el Nuevo Mirador, fijado como Trofeo Virgen de la Palma el próximo sábado, día 23.