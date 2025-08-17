El algecireño Gonzalo Almenara se estrena en La Liga Hypermotion con el Ceuta

Once titular de la AD Ceuta en el estreno liguero en Valladolid, con Gonzalo Almenara abajo,, a la derecha, y Guille Vallejo arriba

El algecireño Gonzalo Almenara Hernández se estrenó el pasado viernes con la Agrupación Deportiva Ceuta en La Liga Hypermotion. Lo hizo en el Nuevo José Zorrilla de Valladolid, y dio continuidad a una saga de buenos futbolistas. Su padre, Paco Almenara, perteneció a la plantilla del Algeciras CF que logró el ascenso a Segunda División en 1982; y sus tíos José Antonio y Pedro también tuvieron una destacada trayectoria futbolística.

Gonzalo, lateral derecho, mostró su gran capacidad de despliegue, y suyo fue uno de los primeros disparos caballas a la puerta vallisoletana, que no encontró puerta por poco en el primer partido liguero. En la misma formación inicial que dispuso el entrenador de los ceutíes, José Juan Romero, también figuró un portero ex algecirista, Guille Vallejo.

Almenara se empezó a formar como futbolista en la escuela de fútbol del desaparecido Patronato Municipal de Deportes, en Algeciras, y pasó por las canteras del Cádiz y el Sevilla. En el primer equipo juvenil de los sevillistas llegó a disputar siete partidos de la UEFA Youth League. Luego se enrolaría en el Sevilla C, Real Balompédica Linense y Unión Deportiva Los Barrios, hasta llegar al Algeciras en la temporada 2018-2019, cuando los algeciristas estaban en Segunda División B.

Contribuyó con su juego al Algeciras CF que terminó una excelente temporada 2019-2020 enfrentándose a la Real Sociedad B, que entrenaba Xavi Alonso, por el ascenso a Segunda División, donde nacería el denominado "espíritu de Almendralejo" que se ha proyectado a lo largo de la estancia continuada de los albirrojos en Primera Federación.

A la Primera RFEF volvió Almenara para jugar en el Ceuta, después de un tiempo de estancia en la liga de Bélgica. Con los caballas logró el ascenso a Segunda División.