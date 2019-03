No habían dado todavía las diez y media de aquella cálida noche del 21 de junio de 2003 cuando nacieron de golpe un puñado de ídolos del algecirismo. Pero ninguno con la fuerza de José Luis Montes Vicente, el hombre que escribió uno de los capítulos más gloriosos de la historia del Algeciras Club de Fútbol y que marcó para siempre las vidas de aquellos futbolistas que el Nuevo Mirador paseó a hombros. Justo diez años después, al venerado entrenador le diagnosticaron un cáncer de páncreas, tan traicionero que no le dio un metro: el 18 de agosto de 2013, Montes se convirtió en leyenda a los 57 años. Ahora, los protagonistas de aquella temporada mágica que acabó con el ascenso a Segunda división A han decidido disputar un partido en honor del hombre que les lideró. Ojo, que para los cabales no es cualquier cosa: el equipo de Montes va a volver a reunirse en La Menacha. No está de más apelar a los buenos recuerdos en estos momentos convulsos.

La intención es que el partido se dispute el 1 de mayo y que en él se impliquen todos los buenos algeciristas. La mayoría de los miembros de aquella plantilla sigue en contacto hoy en día -hay vínculos que no se rompen, así que pasen los años- y creen que es el momento de reunirse para recordar al querido técnico, que su memoria no se pierda. Para ello cuentan con la ayuda de dos personas muy cercanas a él. Son nada menos que José Antonio Asián, algo más que su segundo aquella campaña memorable, y Julio Cabello, uno de los grandes amigos que dejó en Algeciras. Con Asián y Cabello en el barco, los veteranos del Algeciras Club de Fútbol se suman al homenaje. La delegación municipal de Deportes que dirige Javier Rodríguez Ros ya está al tanto de la iniciativa y desde el minuto uno ha brindado su colaboración. En los próximos días va a viajar a la ciudad el guardameta Verdejo, uno de los más activos en la organización, para reunirse entre otros con el concejal y perfilar el partido.

Espejo, Castillo, Abel, Ortiz y otros muchos están empeñados en hacer realidad una cita que sirva para rememorar el ascenso que marcó sus vidas. Para recordar aquella noche del 21 de junio de 2003, pero también todo lo que sucedió en los meses anteriores, cuando el Algeciras protagonizó una campaña inmaculada que derivó en una liguilla igualmente impecable ante el Zamora, el Burgos y, sobre todo, aquel Bilbao Athletic dirigido por Ernesto Valverde e integrado por Iraola, Aduriz, Alaña, Casas, Jonan, Azkorra, entre otros, al que la indestructible tropa de Montes arrancó un 0-0 que deasató la locura en la ciudad.

Era el Algeciras de Iñaki, Axier, Zamora, Chico, Espejo, Bayarri, Ortiz, Armada, Aitor Santos, Pavón, Castillo, Garzen. Pero sobre era el Algeciras de Montes, el hombre que dejó huérfano a algecirismo con demasiada antelación. Bueno es recordarlo.