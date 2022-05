Algeciras, ¿el último tren?

El Algeciras CF recibe este sábado (19:00) al Sevilla Atlético en la 35ª jornada del grupo II de la Primera RFEF. Esto se acaba y da la sensación de que los albirrojos están ante el último tren para engancharse a la pelea por el playoff de ascenso. Con solo cuatro finales por delante y a dos puntos del quinto, el equipo de Iván Ania se exige una victoria para volver a ilusionar al Nuevo Mirador y encarar el último tirón con todas las de la ley para soñar con algo grande.

Después de la decepcionante derrota en Castellón y tras dos meses de sequía en casa, el Algeciras necesita convencer y convencerse de que puede estar en la puja final por la cuarta y la quinta plaza. La jornada, una vez más, se presenta repleta de enfrentamientos directos e ideal para pegar el zarpazo. Lo normal es que empiecen a descolgarse los candidatos que más vienen fallando.

Alineaciones probables Algeciras CF: Pol Tristán; Almenara, Mariano, Figueras, Tomás, Borja, Víctor López, Iván, Bueno, Romero y Leiva. Sevilla Atlético: Javi Díaz o Alfonso; Valentino, Kike Salas, José Ángel, Juan María, Lulo, Juanlu, Zarzana, Luismi Cruz o Carlos Álvarez, Quintana e Iván o Capi. Árbitro: Alfonso Vicente Moral (Salamanca). Hora: 19:00 (35ª jornada, en directo por Footters y Fuchs Sports). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras y el Sevilla Atlético se reencuentran tras una temporada en la que no coincidieron. La última visita se saldó con victoria local por 3-0 en la 19/20. Los sevillistas ganaron las cuatro veces anteriores, todas en Segunda B.

Iván Ania recupera a los algecireños Gonzalo Almenara e Iván Turrillo, que vienen de cumplir sanción. No hay castigos esta semana. La gran duda del Algeciras esta semana era si llegaba o no Roni, el delantero referencia, que ya se perdió la pasada jornada por unas molestias en los isquios. Iván Ania aseguró este viernes que "Roni no va a estar", aunque el técnico ya ha jugado al despiste otras veces. Sin el ovetense, los albirrojos no han sido capaces de ganar este curso. La única baja cien por cien segura es la de Rafa Tresaco, el otro nueve puro de la plantilla. Álex Robles regresa a la convocatoria aunque no hay urgencias en su posición.

El posible once de Ania pivota sobre Roni. De no estar como anunció el entrenador, Álvaro Romero y Bueno son las alternativas a un ataque que ha perdido explosividad y eficacia. De hecho, el Algeciras no marca más de un gol desde aquella agónica victoria en Sevilla ante el Betis Deportivo. Desde entonces, un solo triunfo en siete partidos. En el resto de la alineación se esperan algunas variaciones y la vuelta del capitán al centro del campo. Cuando la máquina no carbura, lo mejor es tocar algún tornillo.

El Algeciras va a iniciar la jornada con 49 puntos (virtualmente salvado desde hace un par de semanas) y en mitad de la tabla, pero a tiro de Sabadell y Barcelona B, cuarto y quinto, que se enfrentan este sábado en el Johan Cruyff (17:00). El vestuario de La Menacha es consciente de que ya toca vencer en un Mirador que ha visto cuatro empates consecutivos. Con 52 puntos, el algecirismo iría con todo a San Fernando la semana siguiente. Todo lo que no sea ganar, complicaría mucho las opciones para seguir creyendo.

"Es un partido definitivo porque cada vez queda menos", manifestó Ania. "Tenemos que ganar. En casa las circunstancias están haciendo que llevemos varios encuentros sin conseguir la victoria y si queremos llegar con opciones a todo a las tres últimas jornadas todo pasa por ganar", aceptó.

El asturiano aguarda "a la mejor versión" de su oponente. "El Sevilla Atlético es seguramente el rival con el que más distancia hay con respecto a la primera vuelta por el cambio de entrenador, porque ha modificado su juego... ahora es más vertical, más intenso, con una presión alta con dos delanteros... Es un equipo muy aguerrido para ser un filial, con un perfil de jugadores desequilibrantes y no da un balón por perdido", desgranó.

"Si no igualamos su intensidad, nos va a costar porque insisto en que es un un equipo incómodo, que te aprieta, que está muy encima. Nosotros no miramos la clasificación", recalcó.

Antes las bajas por lesión, Ania contesta que "hay que pensar en positivo y en lo que sí pueden estar". "Es un fastidio y nos toca recomponer el equipo, sobre todo porque nos quedamos sin recambio en el banquillo, pero es momento de estar juntos, ser positivos, creer, querer y ganar", afirmó.

El técnico del Algeciras invita a pasar página de los últimos resultados: "Vale más centrarse en lo que viene que mirar al pasado. Tenemos que estar orgullosos de competir con presupuestos infinitamente más altos que el nuestro y que desde fuera se nos vea como un equipo importante de la categoría. Y que estamos vivos en la pelea", proclamó Ania.

