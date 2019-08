El centrocampista canario Alejandro Rodríguez Marrero, Pipo, ha conservado hasta última hora la esperanza de quedarse en el Algeciras CF. El club, sin embargo, hizo pública este lunes la decisión de prescindir de sus servicios y ha llegado a un acuerdo de rescisión del contrato pese a que restaba aún un año en vigor. El futbolista se marcha dolido con la entidad.

Pipo se confiesa bien de ánimo y con la conciencia tranquila, pero no oculta que está molesto con el club del Nuevo Mirador. "Yo no me esperaba esto para nada. Sea la decisión entre la dirección deportiva y el entrenador o sea solo de una de las partes... ¿Qué más da? Lo que importa es que no sigo y sus motivos tendrá cada uno"

El futbolista está ahora a la espera de encontrar equipo para la inminente temporada mientras pasa unos días de descanso en Canarias.

El medio no ha dudado a la hora de mostrar su impotencia: "Yo no puedo hacer nada, pero ahí están los mensajes de ánimo y agradecimiento de la afición en las redes sociales. Por eso insisto en que tengo la conciencia muy tranquila".

Fajardo señala a la dirección deportiva

El entrenador del Algeciras CF, Emilio Fajardo, achacó la decisión de prescindir de Pipo a la dirección deportiva del club. "Ellos plantearon que al fichar a algunos jugadores había que darle la baja y es lo que se decidió al final", afirmó el preparador. Fajardo nunca ha asumido públicamente haber tomado la decisión en solitario.

Sus decisiones también han hablado por él. Fajardo alineó a Pipo en Castellar de la Frontera frente al Mons Calpe gibraltareño y el canario hizo el 1-0, de penalti, en ese amistoso de pretemporada en el campo municipal Manuel León. Volvió a hacerlo tanto en Ceuta como en Lepe en los trofeos veraniegos de ambas localidades, en los que se impuso el cuadro albirrojo.

El técnico afirmó al término del partido en Castellar: "Yo no he dicho en ningún momento que deje de contar con Pipo y a mí me gusta Pipo. Por otras circunstancias del tema de la ficha se ha decidido que sea él, pero yo cuento con él. He sido futbolista antes que entrenador y a él no lo voy a maltratar en ningún sentido. No puedo ni mentirle a un jugador ni tratarlo mal. Para mí es uno más y, si desgraciadamente llega el sábado y no tiene ficha, pues habrá que dejarlo fuera".

El preparador del Algeciras no ha ahorrado elogios para el canario: "Es un auténtico profesional, que siempre dio su mejor versión aunque al final no estuvo tan acertado. Ahora cabe desearle la mejor de las suertes".

El club hizo pública una breve nota en la que se despide del jugador: "El Algeciras Club de Fútbol quiere agradecer el esfuerzo y compromiso del jugador, logrando el objetivo marcado la pasada temporada. De igual forma, agradece su comprensión en estos momentos, nada fáciles para ninguna de las partes, deseándole el mayor de los éxitos en su carrera".