Paso al frente definitivo

El Algeciras CF recibe este domingo (17:00) al Ciudad de Lucena con la obligación de levantarse tras su primer tropiezo de la era Fajardo para acercarse a los puestos de privilegio del grupo X de Tercera división. Quedan nueve partidos, nueve finales por delante, y los albirrojos, a cuatro puntos del cuarto, asumen que apenas tienen margen de error (y menos en casa). Con Juanjo y Pablo de Castro entre algodones, el técnico recupera a Oñate y cita al canterano Tote para una convocatoria por perfilar los 18 elegidos para "volver al camino" hacia la liguilla.

Alineaciones probables Algeciras CF: Romero, Juanjo o Antoñito, José Carlos, Benítez, Gallardo, Borja Vicent, Iván, Pipo, Antonio Sánchez, Pablo Ganet y Karim. CD Ciudad de Lucena: Sillero, Carmona, Núñez, Curro, Manolo León, Ale Rivero, Javi Henares, Mario, Manu Reina, Torralbo y Marwan. Árbitro: Sergio Gutiérrez Pérez, de Málaga. Hora: 17:00 (34ª jornada). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras ha recibido una sola vez al Ciudad de Lucena, la pasada campaña con un 4-0. Los albirrojos guardan muchos más antecedentes con los extintos Atlético Lucentino y Lucena.

Mascado, digerido y analizado el revés en Córdoba, Emilio Fajardo asegura que el vestuario puso en claro las dos caras tan opuestas que mostró el equipo: "Está hablado y lo hicimos sin buscar excusas porque somos un conjunto ganador, las excusas son para los perdedores", sostiene el entrenador, que entiende que "hacer autocrítica es lo que te hace avanzar para ser más grande y crecer".

El Algeciras comparece en el Nuevo Mirador quebrada su racha de diez partidos sin perder, una dinámica que había convertido al equipo en el mejor de 2019 y el menos batido del grupo en este periodo. El contador vuelve a estar a cero en un duelo con aires de reválida para los de casa. "Tenemos que volver a las sensaciones y al camino que estábamos llevando", sostiene Fajardo. "Tenemos que demostrarnos la fortaleza del grupo, que estamos fuertes deportivamente y anímicamente y demostrárnoslo a nosotros y a todo el mundo", proclama.

Pablo de Castro y Juanjo están entre algodones y todo apunta a varios cambios en el once de gala

Los albirrojos disponen de todo su plantel después de que Álex Oñate haya recibido el alta médica tras dejar atrás una pericarditis. Fajardo, no obstante, avanzó que Pablo de Castro y Juanjo han estado renqueantes durante la semana y los etiquetó como dudosos. El míster vuelve a citar al canterano Tote, que debutó en el triunfo ante el Guadalcacín. Lo que parece claro es que el once de gala cambiará en algunos puestos, por la derrota y porque "los jugadores me lo están poniendo muy difícil en los entrenamientos, le doy la enhorabuena al grupo".

En defensa podría volver Dani Gallardo por Pablo de Castro y, si Juanjo no está para salir de inicio, Antoñito podría hacer de carrilero. Pipo retornará a la titularidad y puede que Karim lo haga a la punta. El abanico es amplio y dependerá de cómo Fajardo quiera abordar a un Ciudad de Lucena con un juego muy marcado, un fútbol alegre y atrevido.

"El Ciudad de Lucena tiene un muy buen trato de balón, es un equipo con los deberes hechos y va a venir a Algeciras, al Nuevo Mirador, con un gran equipo enfrente en un gran campo y a disfrutar", aseguró Fajardo, que tiene un plan para combatir a los de Diego Caro, aunque alerta sobre las virtudes de su oponente, que ya en la primera vuelta arrancó un empate.

El preparador algecirista no quiere hacer números sobre cómo podría acabar la jornada con respecto al playoff, aunque sabe que hay dos duelos claves: Córdoba B-Ceuta y Utrera-Cádiz B. "Toda cuenta se hará a partir de que ganemos, mientras tanto no podemos hacer números”, asevera Fajardo.

La relación de 22 convocados la componen: Romero, Barroso, Oñate, Gallardo, Cerpa, Benítez, Iván, José Carlos, Vicent, Pipo, Antonio Sánchez, Eric Samé, Karim, Pablo de Castro, Zafra, Gámiz, Juanjo, Ganet, Alberto Fuentes, Josemi, Antoñito y Tote.