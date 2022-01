Pablo Ganet y la gran revelación de la Copa de África

El sueño de Pablo Ganet en la Copa de África sigue vivo, muy vivo. Buena parte del algecirismo sigue aunque sea de reojo la competición continental africana para ver hasta dónde llega el exalbirrojo con la que ya es la revelación del torneo, Guinea Ecuatorial. El combinado Nzalang hizo historia al clasificarse para los cuartos de final tras tumbar en los penaltis a Malí.

Ganet, que milita esta temporada en el Real Murcia (Segunda RFEF), tiene a muchos seguidores algeciristas que se alegraron del éxito logrado en el duelo de octavos ante una selección teóricamente muy superior. El centrocampista malagueño, con sangre ecuatoguineana, fue elegido el mejor jugador del partido (el man of the match) en el empate sin goles que se decidió en la tanda de penaltis. En la suerte de los once metros emergió Jesús Owono, vasco del Alavés B y el héroe del último momento al detener dos lanzamientos.

"Noche inolvidable. Pase a cuartos, hombres del partido y un país entero unido y disfrutando como una sola familia. Cuando habla el corazón... Las imágenes valen más que las palabras. Somos una familia. Gracias y sigamos soñando. Vamos Nzalang, vamos Guinea Ecuatorial", escribió Ganet tras la clasificación.

El combinado del exalgecirista se enfrentará en los cuartos de final a Senegal el próximo domingo (20:00).