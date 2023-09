El Algeciras, poco ruido y muchas nueces

Sin hacer mucho ruido, sin conocer la derrota y llenando el casillero de puntos. Así quiere seguir el Algeciras CF en su ilusionante comienzo de temporada. El equipo de Lolo Escobar visita este domingo (12:00, FEF TV) a la Unión Deportiva Melilla en el Álvarez Claro para disputar la quinta jornada del grupo II de la Primera Federación.

Los rojiblancos se desplazan a una de las plazas con solera de la desaparecida Segunda B, a la casa de un Melilla que ejercía de decano de la extinta categoría de bronce y que ahora debuta en la Primera RFEF tras un brillante ascenso. Los azulinos están pagando el peaje de la novatada y todavía no han celebrado su primera alegría.

Alineaciones probables UD Melilla: Javi Montoya; David Hernández, Moi Rodríguez, Caro, Dani Martín, David Suárez, Alberto Martín, Siddiki, José Antonio, Dani García y Vinicius Tanque. Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Iván, Diego Esteban y Sardinero. Árbitro: Roberto Gonzalo Sánchez (Guadalajara). Hora: 12:00 (5ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Álvarez Claro de Melilla. Antecedentes: El Algeciras se reencuentra con el Melilla ocho temporadas después. Los albirrojos visitaron tierras melillenses por última vez en la 2015-16. Lo hicieron en dos ocasiones, liga y Copa, y ganaron en ambas. Hay decenas de antecedentes que se remontan hasta mitad del pasado siglo.

El Algeciras, que ha saldado sus dos primeros viajes del curso con sendos empates (Baleares y Granada), vuela impulsado por sus dos triunfos en el Nuevo Mirador, el último ante el Mérida, una racha que ha situado a los de Escobar en la zona noble de la clasificación. El entrenador, eso sí, continúa fiel a su discurso de moderación: "No me van a sacar de mi visión humilde, tranquila y pausada", aseguró.

Lolo Escobar podría repetir la fórmula de las dos últimas semanas, sin un 9 puro, aunque desveló que Zequi arrastró molestias durante la semana, por lo que el atacante sanluqueño podría partir desde el banquillo. Sardinero podría ser una alternativa. "Me gustaría hacer cambios porque creo en ello", afirmó como suele hacer cada semana. "Si se puede, bien; si no se puede, es una oportunidad para que el mismo once se defienda. A día de hoy, todos están dando todo lo que tienen y es lo que hace que estemos en un buen momento", argumentó.

Sin Milosevic

El Algeciras, que esta vez sí dio la convocatoria, dejó en casa a Rodrigo Sanz, Mario Fernández, César Benavides, Jack Imperato, Dani Merchán y Stefan Milosevic. Todos estos jugadores siguen recuperándose de sus respectivas lesiones o poniéndose a punto físicamente. Además, el delantero montenegrino todavía no tiene el alta federativa. La burocracia se está tomando su tiempo, pero tampoco da la sensación de que deportivamente sea una urgencia en un equipo que está carburando con lo que tiene. David Martín vuelve a estar disponible y el canterano Pimienta se coló entre los expedicionarios.

Escobar ha palpado "una semana buena" de trabajo, pero insiste en que el Algeciras sigue en la olla de cocción: "No somos un producto elaborado, estamos en elaboración. Confío en que mi equipo haga un partido como viene haciendo y estar en la disputa de los puntos".

El técnico albirrojo cataloga al Melilla como "un equipo en formación como nosotros". "Imagino que Miguel Rivera estará pensando un poco cómo resolver esas dudas que uno tiene cuando no saca puntos, en hacer probaturas, aunque no suelo fijarme mucho en el rival. Para mí lo importante es que estemos nosotros al nivel, seguir dejándonos la vida, transmitir pasión y entrega. Ese es el Algeciras que necesitamos ser en Melilla", señaló.

Lo que sí tiene claro Lolo Escobar es que Siddiki "estará extramotivado por jugar contra nosotros" y elogió al marroquí. "Es un jugador desequilibrante. La segunda vuelta que hizo aquí fue escandalosa".

"No estamos preparados para el play-off"

En cuanto a la semana vivida en puestos de play-off de ascenso como quinto clasificado, Lolo Escobar se muestra tajante: "No considero a mi equipo preparado para ser un equipo de play-off ahora mismo. Un equipo de play-off tiene que manejar muchos registros que a nosotros nos faltan. Estamos trabajando para intentar conseguirlo, pero hay que tener los pies en el suelo y conseguir los 45 puntos cuanto antes. Hay que valorar cada punto como si fuera el último", sentenció.