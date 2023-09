La liberación de Sardinero en el Algeciras

El terreno de juego se convierte a menudo en el lienzo en el que los futbolistas plasman sus sentimientos. El fútbol, como la vida, a veces sonríe y otras se torna en una pesadilla. Muchos jugadores han vivido las dos caras extremas de la que es su pasión, como es el caso de Adrián Sardinero, uno de los nuevos inquilinos del vestuario del Algeciras CF, uno de los protagonistas de la victoria del pasado domingo ante el Mérida en el Nuevo Mirador.

Sardinero -Sardi para la caseta- experimentó uno de los momentos más felices de su dilatada carrera. El atacante madrileño marcó un gol cargado de simbolismo, un tanto que supuso su reencuentro con el fútbol tras una larguísima etapa de frustración, tras un túnel oscuro de año y medio. Su grito liberador y sus lágrimas se mezclaron con el júbilo extendido por las gradas.

Mientras la parroquia algecirista festejaba su segundo triunfo de la temporada, el invicto equipo de Lolo Escobar celebraba algo más personal, el regreso a la felicidad de un compañero, de un futbolista llamado a ser importante.

"Significa mucho para mí", confesó Sardinero tras la victoria. "El partido, el gol... Llevaba 17 meses sin competir, sin jugar, por una lesión y por diferentes motivos. Lejos del fútbol mucho tiempo, sin poder hacer que más me gusta", explicó.

Sardinero debutó como algecirista en la visita a Granada, donde apenas tuvo unos minutos minutos, y se estrenó en casa contra el Mérida en los últimos 20 minutos. El delantero no necesitó más para estar donde tenía que estar y finalizar la contra letal que inició Borja y pasó por las botas de Diego Esteban antes de que él rematase el 2-0.

"El otro día (en Granada), poder jugar unos minutos ya fue mucho para mí. Poder hacerlo en casa, con más minutos y debutar con un gol... Me pasaron muchas cosas por la cabeza, sobre todo la familia y los amigos, porque han sido muchos meses. No fue un partido más ni un gol más para mí", expresó.

"He marcado goles con más importancia deportiva en mi carrera, seguro, pero es el más importante porque lo he pasado muy mal y porque me lo merezco. Sé que está feo decirlo, pero lo merezco y también la gente que ha estado al lado mío", agregó Sardi.

"De los mejores grupos en cuanto a personas"

El madrileño de Leganés sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior en abril de 2022. Fue el comienzo de un ostracismo prolongado que puso fin a su aventura en el fútbol extranjero. Sardinero, que ha jugado en Chipre, Grecia o Australia, encontró el pasado verano una puerta a la ilusión con la llamada del Algeciras. El proyecto de Lolo Escobar le sedujo desde primera hora y la primera impresión refrendó todo lo que le habían dicho.

"Es de los mejores grupos en cuanto a personas que me he encontrado en mi carrera", subrayó. "Creo que en el campo se está demostrando eso, más allá de que tenemos cosas que mejorar. Pero estamos en una línea muy positiva", valoró.

"Lo dije el primer día, el rendimiento es increíble, pero es una pasada venir a entrenar cada día y la competencia sana que hay dentro del grupo", insistió el madrileño.

Ver al Algeciras en la zona VIP del grupo II de la Primera Federación gusta pero tampoco es lo más importante para el experimentado jugador de 32 años. "Estamos en una liga súper larga y esto acaba de empezar. Es importante empezar bien, sí, y competimos, pero hay que mejorar muchas cosas, sobre todo en la parte ofensiva porque en defensa el equipo está bien", argumentó.