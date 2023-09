Iván Turrillo, de 9 o de lo que haga falta

Iván Turrillo apenas ha necesitado cuatro partidos esta temporada para cumplir con su cita con el gol. El gran capitán del Algeciras CF abrió el camino de la victoria del pasado domingo ante el Mérida, el segundo alegró seguido en el Nuevo Mirador de un equipo que está protagonizando un comienzo ilusionante en la poderosa Primera Federación.

El algecireño no para de reinventarse cada año para mantenerse como la bandera de un Algeciras con el que ya casi lleva ligado dos décadas. Hay aficionados jóvenes que no conocen el Algeciras sin Iván Turrillo Caballero. Así de simple se puede resumir lo que significa este jugador que encarna a uno de los últimos one club man en medio de la vorágine que vive el fútbol actual.

Lolo Escobar, el técnico algecirista, lleva dos jornadas con una alineación un tanto revolucionaria, sin un 9 puro y con Iván y Mario García como los hombres más adelantados en esa línea del centro del campo estirada hasta el área contraria. Por momentos es el capitán de El Cobre el que lidera la presión como si fuera el punta de referencia.

El pasado domingo, durante el encuentro de los albirrojos contra el Mérida, un seguidor expresó en la red social X (antes Twitter) sus dudas sobre la capacidad de Iván Turrillo como delantero centro. La réplica se la dio el propio protagonista al término del partido como solo él sabe hacerlo: "De 9 de 10 de 6 o... Lo que hace falta es mirarse el escudo y correr hasta que pite el final", escribió el capitán con un mensaje que hinchó el pecho del algecirismo.

Trece temporadas

Pocos futbolistas podrán decir que llevan trece temporadas consecutivas marcando al menos un gol en partido oficial de competición. Con el zapatazo que enganchó desde la frontal para hacer el 1-0 contra el Mérida, Iván Turrillo sumó su primera diana de la 2023-24 y prolongó una racha que difícilmente será igualada por otro futbolista con la centenaria camisola rojiblanca.

"Nuestro capitán y leyenda Iván Turrillo Caballero suma 13 temporadas consecutivas marcando al menos un gol. Desde Siglo Rojiblanco queremos dar nuestra enhorabuena a Iván por este hito histórico y deseamos que siga batiendo récords con la elástica algecirista", felicitó el colectivo encargado de registrar la estadística y la historia del club.

Iván ha logrado marcar en las tres temporadas que ya tiene de vida la Primera Federación. Hizo un solo tanto en el debut de la categoría pero se apuntó hasta cuatro el pasado curso, cuando volvió a ser uno de los referentes de la plantilla.

Su primer gol oficial con el primer equipo algecirista se remonta a la andadura 2009-10, dos temporadas después de tomar la alternativa. Iván ha logrado marcar en tres categorías con el conjunto de tierra y alcanzó su mejor registro anotador en la campaña que marcó un punto de inflexión, la de la gloriosa liguilla que culminó en Socuéllamos con el ascenso a Segunda B. Justo antes del Covid, de la temporada de transición y de la reestructuración del fútbol no profesional.

La Primera Federación, a través de su cuenta oficial, ha rendido homenaje también al capitán algecireño compartiendo el vídeo de su gol. "La leyenda continúa...". Y tanto que continúa.