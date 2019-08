Fernando López Huete, Lopito, el último en sumarse a la disciplina del Algeciras CF y por la vía de urgencia, da un "salto bastante grande" en su carrera al fichar por un club "histórico" y "en Segunda B". El portero, que dejó de forma inesperada el Linares -su hogar durante los últimos años-, asegura que el acuerdo con los albirrojos fue en cuestión de "una hora" y lamenta profundamente que el motivo de su incorporación fuese la lesión de Jesús Gato Romero.

Lopito, que se encontraba sin equipo después de que el Linares prescindiera de él hace dos semanas, explica que las negociaciones con el Algeciras llegaron a buen puerto inmediatamente: “Ha sido todo rapidísimo y muy fácil", dice. "En una hora se cerró todo, pero por desgracia fue por la lesión del Gato. Nunca gusta que sea por algo así y menos que le pase a un portero. Entre nosotros solemos tener una conexión especial", expresa Lopito. "En el momento que supieron el alcance de la lesión de Romero se pusieron en contacto conmigo", aclara.

Su marcha de Linarejos ha sido "dura" para el nuevo jugador del Algeciras, que ya había hecho su vida en suelo linarense -pese a ser de Jaén- después de cinco temporadas allí: "Fue inesperado porque el club me comunicó que contaba conmigo, el cuarto día de pretemporada firmaron a un portero y decidieron prescindir de mí. Fue también todo muy rápido y en unas fechas que no contemplaba", sostiene.

El cancerbero, que tiene amplia experiencia en Segunda B a sus 26 años -pese a venir desde un equipo de Tercera-, está muy contento por el paso que acaba de dar. "Llegar al Algeciras es un paso adelante bastante grande, después de lo que me ha pasado este verano. No es sólo saltar a Segunda B, sino a un club histórico. Eso no se puede contar todos los días", agradece.

Lopito ya ha compartido las primeras palabras con Emilio Fajardo, con quien ha quedado antes del entrenamiento para conocerse "personalmente". "Dentro del vestuario me gusta hacer mucho grupo, porque hacer vestuario es de las cosas más importantes que hay", define uno de sus puntos fuertes.

"Juegue o no, siempre acepto mi papel e intento trabajar lo máximo posible. En el campo ya verá la gente cómo soy, aunque me considero un portero que quiere transmitir mucha tranquilidad al equipo. No voy mal con los pies, tengo agilidad, reflejos y me desenvuelvo con soltura en los mano a mano", amplía.

El único portero del Algeciras a día de hoy, tras la lesión de Romero, la cesión de Barroso y el descartado Josemi, asegura que la titularidad "nunca te la encuentras, hay que ganársela en los entrenamientos". "Mi idea es coger el ritmo de los compañeros para adaptarme lo antes posible al estilo de juego. Se me da bien adaptarme rápido. Cuando me incorpore, el míster ya decidirá si tengo que jugar", resuelve.