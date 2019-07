Hasta pronto, Pablo Barroso

El algecirismo ha colmado de cariño a Pablo Barroso en su salida del Algeciras CF. Aunque la marcha del guardameta no se hará oficial hasta este lunes, el portero portuense ha sido despedido por compañeros y aficionados de manera pública y con mucha emotividad. La grada se ha tomado con resignación el malentendido que ha llevado a Barroso a tener que salir de un vestuario donde es muy querido, sobre todo después de que el cuerpo técnico contase con él en un principio para el proyecto de regreso a la Segunda B.

“Toca hacer un alto en el camino. Me despido temporalmente del club que me ha hecho vivir cosas tan bonitas como un ascenso histórico a la división de bronce. Gracias a compañeros y afición, nos veremos pronto. Te quiero, Algeciras”, escribió Pablo Barroso en sus redes sociales.

El guardavallas será cedido al Arcos CF (Tercera, grupo X) en una operación en la que el club del Nuevo Mirador se hará cargo de su salario y gastos federativos. El Algeciras considera a Pablo un jugador de la casa y quiere tener un trato preferente por su ejemplar comportamiento en todo este tiempo.

Romero dedica unas emotivas palabras a su compañero las dos últimas campañas

La salida de Barroso se produce después de que el Algeciras de Emilio Fajardo pretendiese contar con tres metas, tras fichar a Josemi, pero con la idea errónea de que podía inscribirlos como sub’25 cuando el reglamento contempla sólo como sub’23.

Las palabras que Jesús Romero brindó a su compañero las dos últimas temporadas encarnan el sentir de buena parte del algecirismo. El Gato dedicó a Barroso unas bonitas palabras: “El fútbol vuelve a darme un duro golpe... Me acompañaste en los momentos malos, me levantaste cuando caí, me sacaste una sonrisa cuando estaba mal, y disfrutaste y sufriste del camino conmigo. Has sido un ejemplo para mí en todo. Dicen que los veteranos enseñan a los jóvenes, pero yo he aprendido muchísimo de ti. Constancia, trabajo, humildad, honradez, entrega, compromiso, actitud... Me has enseñado tantas cosas que me has hecho ser mejor persona. Gracias de corazón por todo, amigo. Gracias a ti, a tu familia”, expresó. “Buen viaje, amigo, disfruta del fútbol porque te debe mucho y estoy seguro que te lo devolverá. No será un adiós ni mucho menos... Pero te echaré mucho de menos”, manifestó el cancerbero algecirista.

Siempre serás uno de los nuestros @PabloBarrosoUno de los mejores tipos que he conocido en el mundo del fútbol.Profesional, Honrado, Trabajador y Compañero dentro del campo y fuera de él una bellísima persona.Esta es tu casa 🔴⚪#AlgecirismoPorLos4Costados pic.twitter.com/MLyPlcHMwz — Romerito (@romerito1462) July 28, 2019

Pablo Barroso buscará ahora minutos y experiencia en Tercera con la idea de volver el próximo verano a La Menacha. El equipo de Emilio Fajardo, si persiste en la idea de tener tres metas, deberá buscar un sub’23 al que pueda inscribir en el filial senior.