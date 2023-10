Lolo Escobar: "Pasó algo que no puede pasar en los terrenos de juego"

Lolo Escobar, el entrenador del Algeciras CF, lamentó la derrota encajada en Alcoy y, sobre todo, el episodio vivido por su futbolista Yac Diori, que denunció insultos racistas de parte de un jugador contrario. "Pasó algo que no puede pasar en los terrenos de juego, que un jugador del Alcoyano le dijo a Yac puto mono y me cago en tu puta madre. Da la casualidad de que Yac no tiene madre, lo ha pasado bastante mal por ello y creo que a partir de ahí demasiado bien reaccionó, luego fue incontenible... Es un gesto de mala persona, de mal compañero y ojalá no vuelva a repetirse", manifestó.

Al ser preguntado sobre si conocía la versión del equipo de casa, Escobar respondió: "Es la versión que han dado varios jugadores y la que espero que ponga el árbitro en el acta", dijo antes de conocer que el colegiado del partido no recoge esos insultos a Diori.

El entrenador rojiblanco también clamó contra "un penalti clamoroso" por la acción antes del descanso sobre Mario García. "Creo que fue un penalti de libro. No quiero quitar el más mínimo mérito al Alcoyano, que hizo un gran partido y ojalá salga de ahí, pero es muy importante que en un campo como este, un penalti así te lo piten", sentenció antes de añadir que "Eric se va que no puede ni apoyar el pie", en referencia a otro lance.

"Estoy contrariado, creo que competimos en un campo que para nosotros era difícil y que tampoco hicimos tan mal partido", reflexionó Escobar.

"Creo que fue un partido igualado, cerrado, que se lo iba a llevar el que tuviera una. Es verdad que la ocasión más clara la tuvo el Alcoyano, el mano a mano con Lucho que Alcaina echó fuera. Fue un partido muy de Alcoy", agregó.

"El resultado es justo porque uno mete un gol más que el otro, pero yo no creo en la justicia", aseguró.

Sobre la decisión de poner a Admonio arriba, Escobar se explicó: "Con Admonio buscábamos tener una referencia arriba, sobre todo que el balón no volviera, que se quedara ahí. Dio todo hasta que no pudo más porque se le subían los gemelos. Luego buscamos coger alguna segunda jugada, a la desesperada porque el partido estaba difícil ya".

"Perdemos tres puntos y a ver qué pasa con Eric", acabó.