Lizarazu se despide con elegancia del Algeciras

El Algeciras CF y Matías Lizarazu separaron sus caminos el pasado miércoles en una decisión que sorprendió a muchos algeciristas y que, sin duda, tiene que ver con los nuevos aires que está tomando la propiedad del club. El navarro, hombre de confianza de Félix Sancho en el Nuevo Mirador, se marcha "agradecido" y con la ilusión de dar un paso más en su carrera como gestor de un proyecto deportivo.

Lizarazu se despidió con elegancia de todo lo que representa el Algeciras y el algecirismo. "Ha sido una etapa en la que ha aprendido muchísimo, en distintas áreas, y en la que me he sentido arropado por el club y la afición desde el principio. Lo peor en este tipo de despedidas es la gente que deja detrás, los muchos amigos que he podido hacer en una ciudad maravillosa como Algeciras", afirma el de Pamplona.

Matías Lizarazu fue la persona elegida por Félix Sancho tras su desembarco oficial y después del experimento fallido con Sergio Fernández. Lizarazu se erigió en la representación del burgalés en La Menacha, en esa cara amable que hacía frente a diferentes cuestiones del día a día. Su juventud no fue obstáculo para que Sancho depositase toda su confianza en él y Lizarazu llevó a cabo el rol de encargado de relaciones institucionales, un puesto en el que trató directamente con los clubes de fútbol base de la ciudad y con las entidades que pasaron a estar convenidos con los albirrojos, como Apadis y el Algeciras FS femenino.

La relación de Lizarazu con el Algeciras adquirió mayor peso el pasado verano cuando el navarro colaboró estrechamente con Miguel León en la parcela deportiva y al mismo tiempo trabajó para el cuerpo técnico de Iván Ania, con el que en cierta forma ejercía de enlace entre el campo y los despachos.

"Toda esa labor ha sido una gran experiencia que me llevo", admite Matías. "Han sido dos años duros en el sentido de que hemos estado en una transformación constante, pero me voy orgulloso de cómo dejamos el Algeciras con respecto a cómo estaba", dice, empleando un plural que invita a la siguiente pregunta.

¿Seguirá unido Lizarazu a Félix Sancho en futuros proyectos? "Por supuesto. Félix apostó por mí desde primera hora, le estoy muy agradecido y si surge la oportunidad, estaré encantado", asegura el ya exalbirrojo, que no entra a valorar en detalle la situación institucional en la que se encuentra el club en estos momentos, pero da una respuesta: "El Algeciras está en buenas manos", sostiene tajante.

La única espinita que Lizarazu se puede llevar es "no haber podido culminar ese proyecto de crecimiento a cuatro años" aunque, tras el desgaste de la última campaña, reconoce que su ciclo podía estar agotado.

Tras la ruptura con el exfutbolista, entre otros de la cantera del Athletic Club, y la marcha el verano pasado del burgalés Nano Tovar, la persona que llevaba la parcela comercial, el Algeciras se desprende de los dos pilares con los que aterrizó Sancho. Aunque el de Burgos y Ramón Robert -que habla también por parte de Mac Lackey- han afirmado públicamente que los tres accionistas siguen llevando las riendas de la institución, lo que se desprende de los últimos movimientos es que el poder de decisión total ha pasado al grupo que comparten el barcelonés y el norteamericano.