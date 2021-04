El Algeciras CF afronta este domingo (18:00, en directo por Footters) ante el Linares Deportivo la segunda jornada de la fase de clasificación para el playoff de ascenso a LaLiga SmartBank. Los albirrojos visitan una plaza ilustre como Linarejos después de que no prosperase la petición de aplazamiento solicitada por el equipo local, que volverá a jugar tras un fin de semana de parón por un brote de coronavirus en su plantilla. Los azulillos, que han recuperado a todos sus futbolistas, son una auténtica incógnita.

El Algeciras sigue centrado en lo suyo. El equipo de Salva Ballesta encara su primera salida de la segunda fase y lo hace asentado en puestos de privilegio tras la victoria conseguida ante el Betis Deportivo en el Nuevo Mirador. Con 35 puntos, los albirrojos tienen a tiro el liderato del UCAM (36) y, lo más importante, pueden abrir hueco con la cuarta posición, que ocupa el San Fernando (31), que tiene pendiente su cita con el Linares (33) para el próximo miércoles. La igualdad aún predomina en un grupo IV que este domingo celebra también el Betis Deportivo-Sanluqueño y el UCAM-San Fernando.

Alineaciones probables Linares Deportivo: Razak; Dani Perejón, José Cruz, Morante, Villarejo, Fran Lara, Gabri Cortés, Toni García, Fran Carnicer, Sandridrián y Marc Mas. Algeciras CF: Vallejo; Almenara, Dani Espejo, Robin, Fran Serrano, Armando, Barrera, Iván, Canillas, Llinares y Romero. Árbitro: Antonio Alberola Rojas (manchego). Hora: 18:00 (2ª jornada de la segunda fase, en directo por Footters). Estadio: Linarejos (aforo máximo permitido de 400 espectadores). Antecedentes: El Algeciras cuenta con innumerables visitas a Linarejos, pero al actual Linares Deportivo solo lo ha visitado una vez, en la 2015/16, con una derrota por 2-1 en el grupo IV de la Segunda B.

La tropa de Ballesta llega casi al completo aunque Melchor y Raúl Hernández todavía no podrán estar. Ambos jugadores pasaron nuevas pruebas esta semana. Pero las buenas noticias están en la vuelta de Jordi Figueras, que entrará en la lista, y en la mejoría experimentada por Álvaro Alcázar, que sorprendió en su reaparición por su nivel físico. El jiennense podría ser una de las novedades en el once. Entre los 20 citados que partieron de viaje este sábado por la tarde está el juvenil Álvaro Leiva, que debutó en el partido ante el Sanluqueño con 16 años.

La alineación algecirista, no obstante, no debería variar demasiado con respecto a la última, con dos ex del Linares como Dani Espejo -uno de los artífices del ascenso azulillo- y Jorge Canillas. Ballesta ha vuelto a dar con un esquema que funciona desde la seriedad, la entrega y la capacidad de adaptación. Si el Algeciras minimiza sus errores se convierte en un conjunto muy difícil de batir.

"Que nadie se piense que va a ser fácil"

El entrenador albirrojo destaca que su equipo se ha preparado con normalidad desde el lunes como cualquier otra semana de partido. Ballesta considera que la decisión de la Federación de no aplazar el duelo como quería el Linares es "una cuestión que no tengo que entrar a valorar". El míster, eso sí, se solidarizó con su oponente: "Es una situación que a nadie le gusta tener y le deseamos lo mejor y una pronta recuperación. Nosotros en ese sentido somos ejemplo por las medidas que tomamos con el médico del club a la cabeza, toquemos madera", afirmó.

"Vamos con todo el armamento y en mejores condiciones que hace una semana", aseguró Salva sobre el estado de su plantilla. "Los jugadores se van recuperando, Figueras entra en convocatoria a buen nivel y estoy muy contento por el desarrollo físico de la plantilla para esta segunda fase".

El míster espera a un Linares competitivo: "Del Linares todo lo que puedo decir es positivo: ha hecho un trabajo excelente, está ahí por méritos propios y tiene una plantilla de calidad dos entrenadores formidables", manifestó Ballesta, que tuvo palabras también para Enrique González, su excompañero el pasado curso y segundo del técnico rival, Alberto González, su hermano.

"Espero que el Algeciras salga como sale en todos los partidos, con intensidad, con la idea de ir a por el rival y a adaptarnos a todas las situaciones del juego. No podemos bajar el nivel de entrega que tenemos", avisó el técnico, que advierte: "Va a ser difícil; que nadie se piense que va a ser fácil porque cuando un jugador entra en acción en el campo, se transforma, lo da todo y se olvida de todo lo demás".

Ballesta ensalza el entusiasmo que desprende su vestuario: "Es increíble las ganas, la ilusión, el trabajo de esta gente. Los jugadores son conocedores de donde han llegado y las posibilidades que tienen para seguir escribiendo páginas en la historia del Algeciras".

El entrenador quiere zanjar cualquier capítulo de posibles rumores sobre su futuro o el de los jugadores: "No se va a hablar nada hasta que acabe la temporada".