Fernando Gallego, ante su gran partido con el Algeciras

Fernando Gallego afronta "con mucha responsabilidad" su debut con el Algeciras CF este domingo (17:00) en el Nuevo Mirador ante el Real Murcia. El técnico del cuadro juvenil albirrojo permanecerá a los mandos como relevo interino del destituido Emilio Fajardo hasta que el lunes sea presentado y tome posesión Salva Ballesta, el entrenador elegido por la directiva que preside Nicolás Andión para luchar por la permanencia en el grupo IV de la Segunda B.

Gallego compareció este viernes en la sala de prensa del Nuevo Mirador. Lo hizo con soltura, con una voz firme y con palabras de agradecimiento para todas las personas que han compartido esta experiencia con él desde el pasado martes. Consciente de que solo será por una jornada, el exfutbolista de la casa quiere disfrutar al máximo de su partido.

Gallego explicó que prepara el duelo con el Murcia "de la misma manera que preparo los partidos de Liga Nacional del juvenil, intentando ser lo más profesional posible". El técnico asume que le ha tocado lidiar "con las circunstancias del club en estos momentos" y con muy poco margen de tiempo: "En la pretemporada tienes cinco semanas y aquí ha habido cinco días, es la pequeña diferencia", deslizó.

"Mi padre está contento de que haya dado el paso. Sabemos a los que nos enfrentamos"

El algecireño señala que "el primer día se notaba un ambiente raro" al trabajar sobre el césped del Nuevo Mirador, "pero el grupo es estupendo y ha trabajado estos días estupendamente". "Me he sentido muy cómodo, el ambiente entre ellos es genial, son grandes profesionales y es de agradecer el recibimiento y el trabajo", agregó Gallego, que cuenta con información de primera mano de Javier Morilla y Hugo Gretener, del anterior cuerpo técnico. "Me han brindado todas las facilidades del mundo".

Gallego agradece "la confianza de la directiva". "Es lo más importante que me voy a llevar esta semana. Una directiva recién llegada y que toma una decisión tan importante como hacer un cambio de entrenador y que me ha elegido a mí... Solo tengo palabras de agradecimiento. A lo mejor no estamos haciendo las cosas tan mal como para que se hayan fijado en mí", manifestó el preparador del juvenil algecirista.

"La confianza de la directiva es lo más importante que me llevo de esta semana"

Sobre el Murcia, Gallego entiende que "lo más importante son las sensaciones de la plantilla nuestra y están capacitados y muy predispuestos para sacar el partido adelante". "El Murcia estamos estudiándolo y es un equipo muy típico de esta Segunda B, complicado de hacerle gol, no hace muchos tampoco... No llevan una línea mala aunque fuera no tienen resultados espectaculares", resumió.

El técnico cuenta con todos a excepción del lesionado Pablo de Castro y a expensas de lo que ocurra con el meta Romero. Gallego no subirá a ningún chaval: "No creo que sea el partido adecuado para hacer cambios drásticos, aunque por supuesto que con la cantera siempre hay que contar".

El algecireño seguirá los pasos de su padre como entrenador del primer equipo, aunque de momento solo sea por un día. "Mi padre está contento, es recatado en cuanto a consejos, pero le ha gustado que tomara la decisión de dar el paso adelante. Las cosas han cambiado bastante desde que él estuvo, pero conocemos a lo que nos enfrentamos", sentenció.