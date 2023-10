La Federación Española investiga los presuntos insultos racistas a Yac Diori

La Real Federación Española de Fútbol ha activado los protocolos pertinentes para investigar y esclarecer los presuntos insultos racistas denunciados por el futbolista del Algeciras CF Yac Diori el pasado domingo en Alcoy durante el partido que los rojiblancos perdieron en El Collao. El acta arbitral de Alejandro Ojaos Valera reflejó la interrupción del juego durante seis minutos provocada por la reacción de Diori, pero el colegiado y sus asistentes aseguraron no haber oído los presuntos insultos que Diori recriminó al jugador local Álvaro Vega.

El Algeciras, que el mismo domingo se pronunció a través de Ramón Robert ante los medios que reclamaron testimonio oficial al club, ha lanzado este lunes un comunicado público para arropar a Diori e informar a la afición. Robert explicó que iban a esperar a contactar con la RFEF antes de pronunciarse y así ha ocurrido. La entidad ha recibido la confirmación de que la Federación está investigando los incidentes y aguardará a la resolución antes de tomar nuevas medidas.

El comunicado íntegro del Algeciras CF dice así:

Ante los incidentes acontecidos en el partido disputado entre el CD Alcoyano y el Algeciras CF, en los que el jugador número 4 del equipo local, Álvaro Vega, presuntamente dirigió una serie de insultos racistas contra el jugador del Algeciras CF Yac Diori, y una vez recibidas las pertinentes notificaciones de cada una de las partes afectadas por el mismo, el Algeciras CF comunica lo siguiente:

I. El Algeciras CF muestra su total apoyo a su jugador Yac Diori, el cual ha hecho gala de una profesionalidad impecable durante toda su carrera profesional, siendo un ejemplo para el resto de compañeros con los que ha compartido vestuario durante su larga trayectoria.

II. El Algeciras CF considera inaceptables y condena cualquier acto de índole racista en el deporte, así como cualquier actuación que atente a la propia dignidad de cualquier jugador, ya sea por causa de su origen, religión o de cualquier otra índole.

III. A su vez, el Algeciras CF pone a disposición de su jugador cualquier asesoramiento legal que pueda requerir por parte de los servicios jurídicos del Club.

IV. Que los hechos denunciados ante el estamento arbitral por parte del jugador Yac Diori, suponen una falta de respeto al propio jugador, a sus compañeros, al Algeciras Club de Fútbol como entidad deportiva y a su afición, la cual ha hecho gala en innumerables ocasiones de su saber estar y de un trato exquisito con los aficionados de otros clubes y su personal deportivo.

V. Que en ningún caso la presunta acción llevada a cabo por un empleado del CD Alcoyano, puede ser interpretada por nuestro Club, jugadores y aficionados como general y parte de un club al que respetamos y en todo momento ha mostrado su apoyo, tanto en el pasado como en el futuro.

Y por lo anteriormente descrito, al Algeciras Club de Fútbol hace constar:

1. Que el Club no tolera ni tolerará ningún tipo de ataque o actitud racista, ni ninguna otra que pueda afectar a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas, especialmente a sus jugadores, empleados o aficionados.

2. Que, tras las conversaciones mantenidas con la Real Federación de Fútbol, garante y gestora de la competición de Primera federación, ésta ha confirmado la activación del correspondiente protocolo para el análisis de los hechos y tomar aquellas decisiones que pudieran derivarse del mismo.

Y así el Algeciras CF concluye:

1. Que el Algeciras CF condena expresamente estos hechos presuntamente conducidos por el jugador del CD Alcoyano, y hace un llamamiento a todos los estamentos y personal involucrado en este deporte, en el que tanto el fair play como la caballerosidad y el respeto al rival deben presidir toda actuación, para que de manera contundente y definitiva promuevan en todos los clubes los valores necesarios para evitar que estos hechos puedan repetirse, los cuales no deberían tener cabida ni en el mundo del deporte ni en la sociedad actual.

2. Que, tras las conversaciones mantenidas con la RFEF y la activación del correspondiente protocolo, el Algeciras CF queda a la espera de las conclusiones y medidas que adopte dicha Federación.

3. Por otro lado, el Algeciras CF procederá a interponer los recursos necesarios a fin de que se dejen sin efecto las amonestaciones recibidas por los jugadores del Algeciras C.F. por considerar que las mismas no proceden al haberse amonestado a esos jugadores al tratar de defender los derechos de su compañero ante hechos absolutamente injustos e injustificados.

Acta arbitral

El acta arbitral del colegiado Alejandro Ojaos Valera recogió lo siguiente sobre el incidente: "En el minuto 89 el partido es detenido debido a que el jugador visitante nº15 me comunica que el adversario nº4 local se dirige a él en los siguientes términos "¡Negro, me cago en tu madre!". Tras esto, y viendo su nerviosismo, intento hablar con él para calmarlo, a lo que me dice "Me ha dicho eres un mono y me cago en tu madre, y mi madre está muerta. Lo de mono me da igual pero mi madre está muerta". Todas estas palabras no fueron escuchadas por ningún miembro del equipo arbitral por lo que no se pudo corroborar su veracidad. Por dichos motivos, el juego estuvo detenido durante siete minutos mientras el jugador abandonaba el terreno de juego y se sentaba en su banquillo. Durante este tiempo, jugadores y técnicos de ambos equipos intentaron colaborar para solucionar la situación para continuar. Tras hablar con jugadores de ambos equipos y con el propio jugador nº4, nadie confirmó calificaciones de tipo racista. Una vez el jugador decide reincorporarse, el juego pudo reanudarse con normalidad hasta su finalización".