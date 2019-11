Emilio Fajardo, el entrenador del Algeciras CF, aseguró este viernes en la rueda de prensa previa al partido del domingo con el UCAM (17:00) que no quiere ser secretario técnico del club, que espera que la directiva cubra ese puesto vacante tras la marcha de Mané y que "nunca" se ha metido en el trabajo "de nadie", en alusión a las palabras críticas del algecireño en su carta de despedida a la afición.

“¿Todos los viernes vamos a tener movidas? ¿A 48 horas del partido... Para darnos golpes de pecho?”, tomó la palabra Fajardo tras ser preguntado sobre las alusiones que hizo Mané. “En esta vida hace daño quien puede no quien quiere", continuó. "Solamente comentar que en ese sentido respetamos la decisión de cada uno, como ha hecho todo el mundo. Yo no he querido ser secretario técnico nunca desde que dejé el fútbol. Me retiré queriendo ser entrenador, soy entrenador y solo deseo que el Algeciras CF firme un secretario técnico porque nos hace mucha falta", subrayó. "Estamos en noviembre y el mercado viene dentro de poco, no sabemos si nos quitarán a alguno o no, y tenemos que saber ir al mercado, cómo vamos, si vamos con el monedero lleno o con el bolsillo chico y para eso tiene que haber un trabajo”, advirtió.

Fajardo se centra en su tarea: "Yo si mi vicepresidente deportivo (Miguel Ángel García Núñez), que lleva el mando y no cobra un duro, me pide mi trabajo, ahí está mi trabajo, el diario, los análisis de rivales, de jugadores, entrenamientos... Es lógico que a los profesionales se nos exija. Si me exigen mi trabajo yo no me voy a marchar. Yo me marcharé cuando el club quiera dejar de contar con Emilio Fajardo. Yo hablo de mí”, zanjó.

“Vamos a seguir hacia adelante porque estamos trabajando muchísimo. Lo único que pido es que vamos a respetar y a no trastocar los viernes o los sábados. Yo no me he metido en el trabajo de nadie, eso lo tengo claro", insistió.

Sobre los fichajes del verano, el técnico explicó lo siguiente: "Puse cinco nombres encima de la mesa y no hay ninguno en el equipo. Por lo demás, yo me dedico a entrenar y a sacar el máximo rendimiento a los han venido por el secretario técnico para tratar de ser lo mejores", recalcó. "El representante de Emilio Fajardo no ha metido aquí a nadie en el Algeciras", sentenció Fajardo, que acabó el asunto con esta frase: "Tengo claro dónde empieza mi vestuario y dónde termina".