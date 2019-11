El Algeciras CF piensa en el próximo duelo ante el UCAM (domingo a las 17:00) para tratar de romper de una vez por todas esta dinámica que se alarga ya a seis jornadas sin conocer la victoria. Después de recuperar sensaciones con el empate en Villarobledo, los pupilos de Emilio Fajardo saben que el mejor (y único) remedio para espantar la crisis pasa por brindar tres puntos al Nuevo Mirador. Los albirrojos necesitan rearmar ese binomio que forman con su afición y echar mano de ese espíritu de todos a una que tanta fuerza otorgó durante la liguilla de ascenso a Segunda B.

El Nuevo Mirador y el Algeciras precisan ser uno solo otra vez. No es que se haya roto el encanto ni mucho menos, pero sí es cierto que el día del mazazo ante el Talavera acabó con una decepción general grande que vino precedida por un exceso de nerviosismo con el 0-0 y sobre todo con el 0-1. Una psicosis que se contagió de la grada al césped. No hay lugar para la división durante los 90 minutos de juego. Muchos menos ahora que el equipo atraviesa un bache de confianza y está más necesitado que nunca del respaldo de su gente. Cuando pite el árbitro, que cada cual emita su juicio.

Eso no quiere decir que no se pueda ejercer la crítica. Al contrario, lo más sano para el Algeciras, y para cualquier otro equipo, es reconocer y trabajar en los fallos, buscar soluciones, probar con el acierto y el error. Lo que nunca es recomendable es correr una cortina de acero y encerrarse en uno mismo para no ver más allá de un pensamiento. Esa forma de afrontar un problema es la que tantas veces ha llevado a este club a lo más hondo del pozo.

Dicho lo cual, el algecirismo ha recibido el último resultado con prudencia porque los de Fajardo emitieron señales positivas (supieron responder a un resultado adverso) pero la racha sigue ahí. Y no va a desaparecer por no mencionarla. Lo bueno del fútbol es que una semana después siempre te da otra oportunidad y la del Algeciras se llama UCAM, un rival que partía entre los trasatlánticos del grupo IV y que se encuentra en la misma situación que los albirrojos (11 puntos y en el puesto de promoción), aunque ya ha cambiado de técnico.

El domingo que viene jugamos en casa y juntos con nuestra afición...ahí es donde esta nuestro objetivo #AlgecirasCF siempre🔴⚪️💪 — Iván Turrillo (@Ivantc20) November 3, 2019

“El domingo que viene jugamos en casa y juntos con nuestra afición... Ahí es donde está nuestro objetivo”, proclamó el capitán Iván Turrillo en las redes sociales, un mensaje que sirve de llamamiento para que el estadio de La Menacha sea el factor diferencial, como lo fue el día a cara o cruz con la UD Los Barrios, como lo fue ante el L'Hospitalet, el Real Jaén y el Socuéllamos en un playoff de máxima exigencia o como lo fue la tarde del Córdoba. No vendría mal un recibimiento como el de las grandes citas.

Cuando el Mirador aprieta, los de casa y los de fuera lo sienten. La salvación, el objetivo claro y realista de este Algeciras, pasa en gran medida por la cantidad de puntos que consiga dejar en su estadio. Por eso, el próximo domingo más que nunca se tiene que notar dónde juega un conjunto que está llevando a más de tres mil personas a su templo. Mientras que ruede el balón, que todos sean una única voz. Dicha está y escrito queda.