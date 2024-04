Diego Esteban , un regreso al Algeciras muy esperado tras dos meses de lesión

Diego Esteban, el mediapunta riojano del Algeciras CF, saltó el pasado domingo al Alfonso Murube de Ceuta cuando faltaban veinte minutos para terminar el partido. Dejaba atrás una lesión de abductores que le ha tenido dos meses sin jugar. Su regreso es muy valioso para el equipo albirrojo, reconocido por su entrenador, Lolo Escobar, especialmente en el tramo de ocho partidos finales que comenzará el próximo domingo frente al Real Murcia (20:00, en el Nuevo Mirador).

"Sentí mucha emoción porque al final son dos meses parado. Volver a poder jugar con el equipo fue una liberación, que te quitas de encima todo lo que has pasado y con buenas sensaciones", declara a Europa Sur. Ha tenido tiempo para pensar mucho: "Si, son muchas horas dándole vueltas a la cabeza. Además, pasar de jugar todo a no jugar nada. Son horas solo, trabajando con fisios, y con suerte me he podido unir al equipo ya, y ahora a seguir trabajando para intentar ayudar de la mejor forma posible".

Es la lesión más larga que ha tenido en su carrera deportiva. "Nunca, y toco madera, he estado tanto tiempo lesionado. Gajes del oficio, como quien dice. Hay lesiones peores y mejores, y nunca sabes", confiesa el delantero, que salió y marcó frente al Ceuta. "Por lo menos, volver después de tanto tiempo con un gol. Y sigo pensando que si el partido se alarga un poco hubiéramos tenido nuestra opciones. Si que ayuda en lo personal marcar, para seguir trabajando", dice.

Diego Esteban suma ya cuatro goles esta temporada en el Algeciras, y algunos de ellos muy significados. Marcó la victoria frente al Córdoba de Ania en el Nuevo Mirador con un cañonazo. Y en el mismo estadio consiguió un golazo frente al Ceuta para decantar el derbi del Estrecho a favor de los algeciristas en esa ocasión. Marcó el 1-2 en el Alfredo Di Stéfano frente al Castilla. En "el club de los cuatro goles" en el que está también figuran Iván Turrillo, Zequi, Javi Cueto y Javi López-Pinto.

Como escribió en Europa Sur nuestro compañero Alessio González, "juega y hacer jugar, ataca y defiende, asiste y marca... se ha convertido en uno de los baluartes del conjunto de Lolo Escobar y en uno de los ídolos de la afición rojiblanca. El '10' no le cayó por gusto en la espalda".

Todo apunta que jugará frente al Murcia este próximo domingo. Decidirá Escobar si desde el inicio o durante el partido. "Este fin de semana tenemos un partido muy chulo, que podemos jugar de tu a tu contra todo un Murcia. Se le puede ganar perfectamente y podemos ir a por ello", confiesa. "Luego, a partir de ahí creo que antes el Ceuta estaba lejos, ahora está por delante del Recre... Es que esto nunca sabes. Quedan ocho partidos y quedan muchos puntos. Creo que hay que seguir trabajando, y a ver dónde nos llevan nuestros resultados. Hay que seguir todos juntos, afición y equipo", añade.

Del partido de la primera vuelta, que concluyó con derrota del Algeciras en Murcia, recuerda que el equipo tuvo "mala fortuna porque nos marcaron a balón parado, pero tuvimos nuestras opciones". Esteban no jugó por precaución el encuentro con San Fernando en el Nuevo Mirador. Era el 28 de enero de este año. Ahora quiere de nuevo contribuir a lograr más victorias del Algeciras.