Dani Alejo, el conseguidor de ascensos

Ascenso con el Algeciras CF a Primera Federación y play-off a Segunda en 2021. Ascenso con el Recreativo de Huelva a Segunda RFEF en 2022. Ascenso con el Recre a Primera Federación en 2023. Con esta carta de presentación, el algecireño Daniel Alejo se encuentra entre los directores deportivos más en forma del fútbol español. Se pueden rebatir los gustos, pero no los éxitos. Siempre desde un perfil silencioso, como en un segundo plano, Alejo ha contribuido a levantar al Decano en un reto mayúsculo en el que se embarcó cuando sintió que no era necesario en su Algeciras. Ahora, la marea del cambio político en Huelva, muy probablemente va a costarle el puesto, aunque él va a exprimir cada segundo de trabajo mientras no le comuniquen lo contrario.

Daniel Alejo se ha ganado el respeto en dos plazas complicadísimas como el Mirador y el Colombino y, además, teniendo que partir desde cero, con el recelo de dos aficiones que dudaban. En el Algeciras tuvo su oportunidad de la mano de la directiva entrante de Nicolás Andión. Pudo armar aquel equipo ya histórico de Salva Ballesta que acarició el salto a Segunda en Almendralejo. El aterrizaje de Félix Sancho le hizo sentir que se había quedado sin sitio y cogió la puerta antes de que se le enseñasen. Su labor fue premiada con una ocasión dorada: reflotar desde el barro al Decano del fútbol español. Ni se lo pensó. Hace un año dio el primer paso. El pasado 11 de junio el Recre rubricó con muchísimo sufrimiento su promoción a Primera Federación, a la división en la que debió estar desde hace años.

"Tres ascensos se dicen muy pronto, pero son muy complicados", afirma Alejo, que repasa, tras la debida celebración en Huelva, la montaña rusa personal que ha vivido en una temporada marcada por las expectativas. La bestial campaña del Antequera hizo algo de sombra en un grupo que ha subido a otros tres aspirantes.

El algecireño estuvo acompañado en el día señalado por su familia, exjugadores algeciristas y personas queridas como David Sánchez Relinque, que fue directivo albirrojo en su etapa en el Nuevo Mirador. "He recibido muchas felicitaciones desde Algeciras y estoy muy agradecido", afirma Alejo, que hace tiempo pasó página a su ciclo en el Nuevo Mirador.

"En casa a veces no valoramos a la gente en su justa medida", reflexiona. "Yo estaba feliz, llegó Félix, a quien estoy agradecido porque dio estabilidad al club en un momento importante. Me dijeron que contaban conmigo pero vi ciertas cosas y no terminaba de verlo claro. Soy una persona que se guía por sensaciones y tomé la decisión de irme. Al final salió bien para unos y para otros", explica.

"No me arrepiento de las decisiones. He podido vivir dos ascensos en Huelva y me he podido abrir camino", se reafirma Alejo. "Me siento muy querido, muy respetado”, sostiene sobre su estatus en la ciudad onubense. "Uno llega a un sitio nuevo, con expectativas que hay que cumplir. Con compromiso y trabajo diario ha sido posible. Ese doble ascenso era difícil pero el Recre ya está en el lugar que al menos debe estar, a las puertas de luchar por volver al fútbol profesional", destaca.

Alejo es consciente de que "si salen mal las cosas, nos señalan más", dice en referencia al puesto de director deportivo. "Yo soy de un perfil bajo, me gusta disfrutar con los míos y salir poco en los medios. Los directores deportivos intentamos poner nuestro granito de arena para que sucedan las cosas, los héroes son los futbolistas y los entrenadores que tienen que llevar ese liderazgo", expone.

¿Y ahora qué? "Yo tengo contrato y mientras no me comuniquen lo contrario, seguirá trabajando", dice, aunque no rehúye el nuevo panorama que se abre en Huelva. "El club es propiedad municipal y con las elecciones ha habido un cambio. Son ellos los que tienen que decidir sobre los profesionales del club, no sabemos qué va a pasar. He cumplido el objetivo pero soy consciente de que puedo tener que afrontar otro nuevo proyecto", acepta.

Alejo ha seguido de cerca al Algeciras desde que se marchó: "Es el equipo de mi tierra y lo llevo en el corazón. Estoy muy contento por la salvación, seguro que corrigen errores y dan mucho que hablar la próxima temporada".

El algecireño entiende que lo conseguido en la temporada 20/21 cobra valor según pasan los años: "El hito que se consiguió en ese ascenso con los medios que teníamos... Tuvo mucho mérito. ¿Volver algún día al Nuevo Mirador? Seguro que vuelvo algún día. Si el club me necesita, estaré para lo que sea", asegura.

Alejo confiesa que "el sentimiento con el Recre cala" y se queda "con la gente maravillosa de este club porque es auténtica una familia". Aunque parece sonar a despedida, el algecireño insiste en que si cuentan con él, estará encantado. "Me encantaría seguir y terminar lo que hemos empezado".