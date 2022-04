Dani Alejo, del ascenso del Algeciras al del Recre

Dani Alejo salió del Algeciras CF tras celebrar el ascenso de los albirrojos a la Primera RFEF y quedarse a las puertas de la Segunda división y a los pocos días se embarcó en la misión de rescatar al Recreativo de Huelva. El algecireño, director deportivo de los albirrojos durante temporada y media, aceptó el reto del Decano, el desafío de sacar del infierno de la Tercera RFEF a un Recre que había pagado doblemente una nefasta campaña. El pasado domingo 3 de abril Huelva se echó a la calle para festejar el ascenso matemático del Recre a la Segunda RFEF tres jornadas antes de que finalice la competición liguera del grupo X, el de la UD Los Barrios.

El algecireño Dani Alejo ha dado el primer gran paso en el resurgimiento del Recreativo. Y no ha sido un camino de rosas por mucho que los albiazules hayan dominado con puño de hierro un grupo que podía haber sido traicionero con aspirantes como el Utrera, el Xerez CD del exalgecirista Emilio Fajardo o el Córdoba B.

Alejo anunció su marcha del Algeciras el 25 de mayo de 2021, un adiós mitad voluntario, mitad no. El hombre que había llegado de la mano de Nicolás Andión como responsable deportivo (justo antes de la pandemia) entendió que no entraba en los planes del equipo que venía con Félix Sancho, en aquel momento con el malogrado Sergio Fernández como cabeza visible. Alejo tuvo propuestas sobre la mesa pero no dudó al recibir la de un Recreativo que se había despeñado al nuevo pozo de la Tercera RFEF.

El algecireño comenzó entonces a preparar los cimientos de un proyecto obligado sí o sí al ascenso directo. La apuesta por Alberto Gallego para el banquillo (que lógicamente quiere continuar) estuvo acompasada por un plantel potente pero conocedor de los barros que esperaban en la nueva división.

Aunque sonaron numerosos jugadores que habían estado en el Algeciras del pasado curso, Alejo finalmente solo fichó a Dani Sales y al portero Gonzalo Piña. Entre los demás refuerzos, caras conocidas, sobre todo la del también exalgecirista Juanjo Mateo, el exbalono Juan Delgado o dos jóvenes africanos que habían despuntando en Los Barrios como Diawara y Bouba.

Rubén Gálvez, Chendo y Rubén Jurado pusieron la veteranía a un Recre que en 29 partidos ha sumado 73 puntos merced a 23 victorias y cuatro empates por solo dos derrotas, con 51 goles y 16 en contra. Los del Nuevo Colombino sellaron el ascenso en su jornada de descanso gracias al triunfo del Pozoblanco ante el Utrera, el segundo. La gran fiesta del recreativismo será en la próxima cita en casa ante el Córdoba B.

"He vivido un ascenso diferente", confesó Alejo, agradecido por las muestras de cariño recibidas desde su tierra. "Fue un día de felicidad infinita y que en cierta manera recompensa todo el trabajo de todos lo que componen el Recre esta temporada", subrayó.

Conociendo a Alejo, el algecireño ya estará empezando a maquinar la plantilla para la 22/23 en la Segunda RFEF, el siguiente escalón (y más difícil) hasta la Primera RFEF en la que a día de hoy se codean su Algeciras y la Balona.