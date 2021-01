Claudio Barragán, el entrenador del Recreativo de Huelva, entiende que el Algeciras CF "aprovechó bien" los errores de su equipo para llevarse la victoria en el Nuevo Mirador (3-1). "Ante un equipo como el Algeciras no te puedes equivocar y nosotros asumimos riesgos", manifestó.

"La alegría va por barrios y en este caso toca darle la enhorabuena al Algeciras por la victoria y nosotros, a seguir trabajando", comenzó su comparecencia ante los medios el técnico del Decano.

"Quisimos llevar la iniciativa en el juego, corriendo riesgos, sabiendo del riesgo de que si te equivocas lo haces ante gente muy vertical, que lee muy bien esas situaciones y ahí fue lo que preveíamos, que nos podían esperar para salir a la contra", explicó Barragán.

"Tuvimos el dominio durante los primeros 26 minutos, parecía que llegábamos pero no generábamos ese peligro. Sin embargo, ellos en dos contras daban la sensación de que cuando llegaban sí hacían daño, con el larguero y el gol...", prosiguió con su análisis. "Después salimos bien en el segundo tiempo con un partido abierto, con situaciones para igualar pero viene el penalti y la expulsión; paramos el penalti, luego viene otra expulsión y ya el equipo se queda muy largo, sin los laterales izquierdos... Creo, no obstante, que el equipo dio el do de pecho durante todo el partido hasta con nueve y aún así tuvimos la ocasión de poder empatar", aseguró.

Barragán sostiene que no quería "un partido de ida y vuelta, pero el rival te invita a eso". "Queríamos atacar defendiendo y ellos aprovecharon bien nuestros errores, metiendo a mucha gente rápida arriba. Ante un equipo como el Algeciras no te puedes equivocar", sentenció el preparador albiazul.

El técnico felicitó a sus jugadores "por el esfuerzo, hemos insistido y no hemos dado la espalda al partido nunca" y considera que el líder goza de "una cierta ventaja sobre el resto, pero esto es complicado". "Queda mucho por recorrer y los detalles van a mandar", acabó Claudio.