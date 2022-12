El Algeciras, ante la hora de la verdad

Tras una semana en la que se ha hablado y mucho de que si crisis, que si dinámica, que si toca estar unidos para levantarse... el Algeciras CF tiene una nueva oportunidad para pronunciarse sobre el verde. Lo puede hacer en un escenario privilegiado como el estadio Balaídos de Vigo ante un filial de talento como el del Celta. El equipo de Iván Ania tiene también una ocasión para brindar al cielo tras el fallecimiento el pasado martes de Bernardo Martín, histórico presidente de honor y una figura esencial para entender el espíritu de supervivencia de este centenario club.

El Algeciras se desplazó en avión hasta Santiago este sábado para ejercitarse por la tarde en Abegondo, en la ciudad deportiva del Deportivo, antes de concentrarse para el encuentro de este domingo, una cita crucial en un momento clave de la temporada. El Algeciras quiere zanjar el bache de tres derrotas consecutivas para mirar con otra cara al Clásico que se avecina el miércoles, 7 de diciembre, ante la Balona. La semana va a ser de aúpa porque el sábado 10 los albirrojos visitarán al San Fernando en otro cruce a cara de perro. Los de Ania, con 15 puntos, comienzan la 15ª jornada con un solo punto de margen sobre los puestos de descenso.

Alineaciones probables Celta B: Christian Joel; Tincho, Javi Domínguez, Barcia, Medrano, Pablo Durán, Hugo Sotelo, San Bartolomé, Miguel Rodríguez, Iker Losada y Hugo Álvarez. Algeciras CF: Tristán; Albarrán, Jordi Figueras, Van Rijn, Tomás, Borja, Pepe Mena o Ferni, Iván, Roni, Romero y Elejalde. Árbitro: Manuel Pozueta Rodríguez (Santander). Hora: 18:00 (15ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Balaídos, en Vigo. Antecedentes: Es la primera vez que el Algeciras visita al Celta B, aunque no que visita Balaídos. Jugó por última vez hace casi 40 años en Segunda contra el primer equipo celtiña.

El Algeciras intentará levantarse en Vigo, donde no podrán jugar Admonio y Amoah, dos de sus centrales. Admonio progresa en su rehabilitación con la intención de estar de vuelta para el comienzo del nuevo año mientras que Amoah se lesionó ante el Sanse y vuelve al dique seco. Por el lado positivo, Borja se ejercitó sin problemas tras su reaparición (jugó toda la segunda parte ante el Sanse) y Ferni vuelve a estar en condiciones de echar una mano tras una jornada de descanso. El vigués Borja retorna a la casa en la que se forjó, una plaza en la que también jugó Jordi Figueras.

¿Qué plan tiene en mente Ania? El entrenador proclamó tras la última derrota que no se puede dudar, que el Algeciras no debe renunciar al estilo con el que lleva año y medio compitiendo. El míster no dio pistas más allá de que en defensa tendrán que jugar los dos centrales disponibles, Jordi Figueras y Nico Van Rijn. La entrada de Borja en el centro del campo es la otra novedad más lógica en un equipo que, además de encajar mucho (19 tantos en contra), lleva dos jornadas sin marcar un solo gol. Es hora de que Romero, Roni, Elejalde y compañía empiecen a rentabilizar las ocasiones en el área contraria.

Ania se ha centrado en dos cosas principalmente esta semana: levantar la moral de la tropa y aparcar cualquier mínima mirada que apuntase al Clásico del miércoles, un duelo de rivalidad para el que la entidad ha prescindido de la etiqueta de medio día del club. Hacer piña con la afición en el Nuevo Mirador está por encima de todo en este trance.

"Si pensamos en el miércoles, nos equivocamos"

"No podemos pensar más allá de este domingo. Si vamos a Vigo pensando en el miércoles, nos vamos a equivocar", alertó el entrenador algecirista.

"Mi trabajo esta semana fue reforzar. No soy psicólogo ni coach, pero sí sé lo que sienten los jugadores porque fui futbolista. Está claro que llevamos tres derrotas seguidas pero si las analizas, hemos hecho cosas bien y en esas cosas hay que hacer hincapié", aseguró Ania, consciente de que el Algeciras tiene que "ganar cuanto antes, más que nada por el tema mental".

"El que tiene que ser más positivo soy yo, que soy el que se lo transmite a los jugadores. Yo dependo de ellos y tengo que ser el primer convencido de lo que hacemos porque si no estoy muerto", explicó.

"Con una victoria cambia la película"

Ania espera en el Celta B a "un rival muy difícil". "Más allá de los números que tiene en casa, hay que pensar en el nivel que tiene, que es muy alto. Es un filial con unas características especiales, que juega con tres centrales pero uno sale en conducción. Es un equipo muy ofensivo, que quiere ser dominador, que está en su mejor momento y que te penaliza cualquier deficiencia", avisó.

Ania, no obstante, insiste en que el Algeciras debe "ir con confianza, a competir y a no tener miedo". "El miedo te bloquea, te hace sentirse inferior y así es imposible ganar un partido", remarcó.

"Tenemos el problema más jodido en el fútbol, que son los resultados, pero también es el más fácil de solucionar porque con una victoria cambia la película", sentenció el asturiano.