Lolo Escobar: "Me siento orgulloso de ver al equipo otra vez humilde y con hambre"

Lolo Escobar, el técnico del Algeciras CF, entiende que su equipo recuperó la humildad y el hambre, y mostró actitud en la derrota sufrida en Castalia. "Este sí es mi equipo", dijo el rojiblanco, sin perder de vista que "la imagen no da puntos".

"Después del partido del Recre era muy importante que viniéramos aquí a creernos que podíamos ganar. El Castellón es un equipo que intimida, el estadio, la afición... Nos creíamos que podíamos ganar el partido. El equipo, salvo en los últimos diez minutos, estuvo muy bien, pero no es consuelo porque ahora son doce horas de autobús a casa con cero puntos", manifestó Escobar en rueda de prensa.

"Este sí es mi equipo, me siento orgulloso de verlos otra vez humildes y con hambre. Esta es la línea", aseguró el entrenador en sus conclusiones positivas.

¿Y la revolución en el once? "Hicimos cambios con jugadores que han estado preparados. Siento que estaban preparados. Son jugadores que han participado poco en la primera vuelta y pueden ser importantes en la segunda. Esto es un proceso y sinceramente lo que he visto hoy no se parece en nada a lo que vi en pretemporada, el crecimiento está ahí y se han preparado durante este tiempo para estar al nivel", explicó.

"El plan de partido salió, la pena es que no les hayamos asustado más", prosiguió Escobar. "Lo que más me gustó es que en una semana hemos metido una forma de defender nueva, creo que se les atragantó. Lo que menos es que es difícil de inculcar que hay que ser más agresivos tras pérdida, ahí llegaron los dos goles en transición. Es un equipo tan bueno que te castiga en todas", reconoció.

El míster elogió al debutante Lavín: "Marcos estuvo extraordinario y me alegro mucho por él. Era un rival que hace una presión muy fuerte arriba y queríamos castigar en el retorno a portero. Marcos tiene un golpeo perfecto, era un día para meterlo, lo que queríamos casaba con lo que hace él", señaló.

Cerrada la primera vuelta con 27 puntos, toca dar la vuelta al calendario: "No miro para atrás ni voy a hacer sangre con resultados negativos. No miro más allá. Perdimos dando la cara y cuando nos bajemos del autobús pensando ya en el Melilla".