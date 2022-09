Test de fuerza y personalidad

El Algeciras CF rinde visita este sábado (19:30) al CD Badajoz en el Nuevo Vivero, en el partido que abre la cuarta jornada liguera del grupo I de la Primera Federación. Los albirrojos vuelven a Extremedura, una tierra grabada a fuego por el playoff de ascenso de mayo de 2021 y por todo lo que significó Almendralejo para el algecirismo, que soñó con la posibilidad de retornar a Segunda casi veinte años después.

Pero no hay mucho espacio para la nostalgia porque el Algeciras viene de encajar una derrota y necesita responder. El equipo de Iván Ania ya ha perdido dos de los tres partidos de la 22-23. El revés ante la Cultural Leonesa, el primer tropiezo de la temporada en el Nuevo Mirador, pone a los algeciristas en la obligación de sumar para no ceder demasiado terreno con los rivales que están marcando el ritmo del grupo.

Alineaciones probables CD Badajoz: Royo; Acuña, Mariano, Cordero, Valcarce, Raúl Palma, Chendri, Adilson, Calderón, Zelu y Alfaro. Algeciras CF: Pol Tristán; Albarrán, Amoah, Van Rijn, Tomás, Veiga, Siddiki, Iván, Roni, Romero y Elejalde. Árbitro: Antonio Alberola Rojas (Ciudad Real). Hora: 19:30 (cuarta jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Vivero de Badajoz. Antecedentes: La última visita algecirista al Nuevo Vivero fue el 15 de septiembre de 2019, en la temporada que empezó con Emilio Fajardo y acabó con Salva Ballesta suspendida por la irrupción de la pandemia del Covid. Ganó 2-1 el equipo pacense. Los duelos entre el heredero del actual Badajoz y el Algeciras se remontan a lo largo del pasado siglo.

El Algeciras puede salir del Nuevo Vivero por delante de un Badajoz que con cinco puntos llega invicto, pero también podría acabar la jornada a cinco de desventaja con los blanquinegros, con tres caras conocidas en sus filas que empapan de morbo el duelo. La cita de esta sábado no solo es un test de fuerza ante un candidato al playoff, supone un examen para ver si Ania consigue trasladar como visitante la identidad que el Algeciras demuestra en el Mirador... o si por el contrario seguirá ocurriendo como en Fuenlabrada o como en buena parte de los viajes del pasado curso.

Con Admonio de baja indefinida tras su operación del tendón rotuliano (entre tres y cuatro meses de recuperación al menos), con Borja Fernández parado varias semanas por culpa de los isquiotibiales y con David Martín entre algodones por una rotura muscular. Así se presenta el parte médico de un Algeciras que cada día tiene más cercana la vuelta de Ferni y que cruza los dedos para que los contratiempos con las lesiones no se tornen en una plaga como hace un año. Lo lógico es que los canteranos Pimienta y Curro vuelvan a viajar con la expedición. El club no facilitó la convocatoria.

Ania, que está sancionado las dos próximas jornadas, ha ido perfilando un once en las tres primeras jornadas con un estilo reconocible, porque es el mismo de la pasada andadura, y una apariencia similar. La gran incógnita es si el asturiano guardará algún plan alternativo o la posibilidad de jugar con tres centrocampistas como ya hizo en la recta final de la pasada liga cuando el equipo comenzó a ganar fuera con más regularidad. Aunque él avanzó que no habrá revolución: "No vamos a cambiar la forma de jugar por la lesión de un jugador. Podremos retocar cosas, sí, pero el estilo no lo vamos a cambiar porque es en lo que creemos y lo que entrenamos. Sería contraproducente totalmente", aseguró.

En cuanto a novedades en la alineación, Nico Van Rijn podría disfrutar de su primera titularidad y no parece que vaya a haber muchos cambios en ataque después del festival de ocasiones de la última jornada... aunque el gol se resistiese de todas las maneras posibles. Los algeciristas necesitan prender esa conexión Romero-Roni y recuperar su eficacia de cara al marco contrario si quieren tener alguna oportunidad.

"La lectura del otro día ante la Cultural es que generamos lo suficiente para empatar o ganar, pero si regalas en tu área, esta categoría te penaliza", aceptó Ania. "El gol que encajamos es evitable y tuvimos muchas ocasiones para remontar, pero nos faltó efectividad", insistió.

Ania entiende que todavía es pronto para mirar la clasificación y sacar más conclusiones de la cuenta. "Vamos a Badajoz con la moral alta. Esta última derrota no nos ha debilitado dentro del fastidio que te supone perder en casa. Siempre hay algún accidente durante la temporada y espero que este haya sido el primero y el último", afirmó.

El asturiano espera "un buen rival" en el Badajoz. "Campo grande y un equipo con una serie de mecanismos por lo que hemos podido analizar. Con Ferrón jugaron de una forma las dos primeras jornadas y sin él, con falso nueve. Es un rival presionante, con velocidad en las bandas, con Mariano que no sufre a campo abierto... Muy buen rival, muy competitivo y que va a estar arriba seguro", sentenció.

Preguntado sobre su expulsión y los dos partidos de castigo, Ania sostiene que "el acta no dice la realidad de lo que yo le comenté al árbitro, pero fue un error por mi parte y un contratiempo porque no puedo estar sentado en el banquillo. Espero aprender de ello para que no vuelva a ocurrir", concedió.

En cuanto a la enfermería, el asturiano considera que Admonio "ya está descontando días tras la operación" y no se marca plazos. "Cuando él se encuentre bien y su rodilla le permita, volverá". Ania tampoco quiere correr riesgos con Borja. "Es una zona un poco complicada del isquio y, como hacemos con todos, que se recuperen de la mejor manera", zanjó.