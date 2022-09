Admonio pasa por el quirófano y es baja indefinida en el Algeciras

Admonio ya ha pasado por el quirófano. El defensa central del Algeciras CF se ha sometido a una operación para restañar el tendón rotuliano lesionado y estará fuera de los terrenos de juegos un periodo indefinido. El club del Nuevo Mirador, además, sigue pendiente de las pruebas realizadas a Borja Fernández para conocer con exactitud el alcance de la lesión en los isquiotibiales que se produjo el pasado jueves. Lo único claro ahora mismo es que el centrocampista gallego estará sin jugar varias semanas.

La plantilla de Iván Ania retornó este martes a los entrenamientos para comenzar a preparar la visita del próximo sábado (19:30) al Badajoz en el Nuevo Vivero. Durante la mañana se pudo ver por las instalaciones de La Menacha a Admonio, apoyado en sus muletas tras haber pasado por la sala de quirófano en tiempo récord.

El zaguero se ha sometido a una intervención quirúrgica para subsanar la dolencia del tendón rotuliano (rodilla) que le obligó a parar tras el primer partido de la temporada, en Fuenlabrada. El futbolista no dio señales de arrastrar molestias durante la pretemporada y el cuerpo técnico aseguró que cuando se cerró el fichaje en verano el ex de Linares o UCAM estaba en buenas condiciones.

En cualquier caso, lo más relevante es que Admonio ya ha pasado el trago más delicado, el del quirófano, y ahora puede afrontar la rehabilitación con tranquilidad. El Algeciras no se ha marcado plazos y deja cualquier evolución pendiente de la primera revisión postoperatoria. A día de hoy, la baja del central es indefinida.

Este tendinitis, como ya contó este diario, no tiene un tiempo de recuperación concreto y la rehabilitación puede fluctuar entre un par de semanas y varios meses, además, si no se toman las medidas adecuadas se puede cronificar incluso años. Esto último parece que ya se ha salvado. En varios portales especializados dicen que la recuperación de esta lesión suele conllevar "la reparación durante 4-6 semanas con un inmovilizador y luego se inicia la rehabilitación". La reincorporación del paciente al deporte "puede no realizarse hasta pasados 6 meses".

El Algeciras se hace a la idea de que todo lo que sea recuperar a Admonio antes de que acabe 2022 sería una buena noticia, aunque en la entidad insisten en no hablar de plazos. El Algeciras tiene una ficha libre y la opción de buscar un central apetecible en el mercado de agentes libres, aunque Iván Ania expresó sus intenciones de bastarse con los tres zagueros que tiene (Amoah, Van Rijn y Figueras) más el canterano Curro.

Borja, mínimo algunas semanas

El otro foco puesto en la enfermería del Algeciras es el de Borja Fernández, que sufre una lesión en la zona de los isquiotibiales desde que se lastimó en el entrenamiento del pasado jueves. El centrocampista vigués sigue pendiente de conocer el alcance exacto de una dolencia que le tendrá parado al menos unas semanas, entre y dos meses en el mejor de los casos.

El cuerpo técnico no va a forzar, como es norma desde que está Ania, y la prioridad es que el gallego retorne cuando esté al cien por cien recuperado.

El tercer lesionado de la caseta del Mirador es el extremo David Martín, que prosigue con su recuperación de la rotura muscular que sufrió en la victoria ante el Rayo Majadahonda.