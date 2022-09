Las lesiones empiezan a golpear al Algeciras

La enfermería del Nuevo Mirador ha abierto sus puertas. Después de una pretemporada muy poco accidentada, al menos en comparación con la anterior, las lesiones empiezan a golpear a la plantilla del Algeciras CF. El club ha confirmado este martes el primer parte médico de Admonio y David Martín. El defensa, que ni siquiera participó la pasada jornada, padece una tendinopatía rotuliana que le puede tener bastante tiempo fuera de combate, mientras que David Martín, que se lastimó jugando ante el Rayo Majadahonda, sufre una rotura muscular en el bíceps femoral que al menos le obligará a parar la próxima jornada.

Comenzando por la dolencia que parece más leve, las primeras exploraciones realizadas por el Algeciras a David Martín apuntan a que el extremo sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El algecirista se lastimó en una acción de ataque en la que al arrancar sintió el pinchazo. Afortunadamente el segoviano se dio cuenta de inmediato, paró y pidió el cambio para evitar males mayores.

El club dice que la lesión de David Martín está "pendiente de evolución" aunque si la rotura muscular es pequeña podría estar tras una o dos semanas de recuperación, puede que tres. Lo que está claro es que el habilidoso atacante se perderá la cita del próximo sábado (21:30) ante la Cultural Leonesa, la segunda seguida en el Nuevo Mirador. El objetivo más optimista es que pueda llegar a tiempo para la visita de la cuarta jornada a Badajoz.

Peor pinta lo de Admonio. El defensa central tiene una tendinopatía rotuliana, una dolencia más complicada que una simple rotura de fibras. El Algeciras dice también que la lesión está "pendiente de evolución" pero desde el entorno se asume que el futbolista podría estar de baja bastante tiempo.

Admonio, uno de los fichajes del verano de los algeciristas, arrancó en Fuenlabrada titular pero la semana siguiente ya arrastró problemas en algunos entrenamientos. Tras la sesión del viernes, el cuerpo técnico indicó que el jugador parecía haberse recuperado, sin embargo se quedó fuera de la convocatoria ante el Rayo Majadahonda tras resentirse. Los rumores de una lesión grave circulaban ya por los mentideros del algecirismo hasta que este martes la entidad ha ofrecido el parte oficial.

La tendinopatía rotuliana consiste "en la inflamación o, en su caso, degeneración, del tendón patelar que une la rótula con la tibia. Este tendón posibilita los movimientos de extensión de la rodilla, al igual que el cuadricipital, que también se lesiona asiduamente", según puede leerse en diferentes portales médicos especializados.

Este tendinitis no tiene un tiempo de recuperación concreto y la rehabilitación "puede fluctuar entre un par de semanas y varios meses", además, si no se toman las medidas adecuadas "se puede cronificar incluso años". En otro apartado se habla de que la recuperación de esta lesión suele conllevar "la reparación durante 4-6 semanas con un inmovilizador y luego se inicia la rehabilitación". La reincorporación del paciente al deporte "puede no realizarse hasta pasados 6 meses".

Admonio, que la pasada temporada estuvo a caballo entre el UCAM y el Linares, guarda varios antecedentes de lesiones en su trayectoria por Murcia, Soria, Salamanca, El Ejido, Linares... Cuando el club acometió el fichaje del zaguero de Bissau sabía (o debía saber) los riesgos que existían.

El Algeciras vuelve a quedarse con solo tres centrales del primer equipo, como ya la ocurrió el pasado curso, aunque Iván Ania está dispuesto a sumar al canterano Curro. El club dispone de una ficha libre para incorporar a algún refuerzo que esté sin equipo, pero las intenciones, de momento, es guardarse ese as en la manga y ver cómo tira al equipo en este arranque de competición con lo que tiene.