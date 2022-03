Almenara: el regreso del 'Capitán América' albirrojo

El Algeciras CF va a contar con la ayuda extra de su superhéroe particular para el tramo final de la temporada. Gonzalo Almenara, el Capitán América albirrojo, está de vuelta después de cuatro meses apartado de los terrenos de juegos por una lesión que costó detectar. El futbolista algecireño, lesionado en la visita a Alcoy el 31 de octubre del pasado año, reapareció con buenas sensaciones en el empate ante el Albacete y confía en aportar su granito de arena para luchar por el playoff de ascenso en las diez jornadas finales del campeonato en la Primera RFEF.

Almenara se rompió cuando mejor estaba y durante la mejor racha del equipo de Iván Ania en lo que va de curso. El carrilero algecireño se había convertido en un bastión en el lateral derecho de un Algeciras que en El Collao encadenó siete partidos sin perder. Sin embargo, aquella 10ª jornada liguera fue el principio de "un calvario" para un jugador que ha tenido que armarse de paciencia hasta límites insospechados hasta dar con la tecla de su dolencia.

"Han sido meses complicados y han pasado muchas cosas", confesó Almenara. "Lo peor de las lesiones es la incertidumbre. Tuve una recaída en diciembre y en el último mes no terminaba de ver el final, me veía cerca pero no acababa de sentirme bien para jugar y se pasa bastante mal", reconoció.

El algecireño probó con un especialista de Barcelona que le iluminó. "Parecía que teníamos atada la lesión y no fue así, pero hace un mes se pudo aclarar con un doctor en Barcelona. Era una lesión en la zona más pegada a la cadera y el no haberla detectado antes era lo que había provocado todo. Fue algo atípico", explicó.

Y una vez apretado el botón correcto, el panorama cambió para Gonzalo: "En diez días se aclaró la situación, volví al grupo y me veía con confianza y seguridad", dijo sobre las pocas sesiones que pudo hacer antes del último encuentro. "Ahora toca ir con precaución, tranquilidad y aportando lo que pueda", aseguró.

El algecireño, que físicamente es uno de los portentos de la plantilla, está "muy contento de volver", de ser uno más. "El simple hecho de estar ya es una alegría y el saltar al campo aunque sean unos minutos es un premio", subrayó.

"Ahora llego en lo importante y bonito de verdad, el tramo final de la temporada. Nos hemos posicionado bien, estamos a tiro de piedra del playoff de ascenso y creo que podemos luchar por conseguirlo", afirmó Almenara, maravillado con el ambiente que se respira en el entorno. "Lo que se está viviendo en el Nuevo Mirador es increíble, así que vamos a disfrutar todos de lo que viene, empezando por el Linares el sábado próximo", invitó.

Almenara no quiere entrar en polémicas sobre el revuelo montado por los dos penaltis no pitados el pasado domingo, aunque el algecireño comparte la opinión de cuerpo técnico y compañeros. "No es normal que haya árbitros que adviertan a Álvaro antes de los partidos. Es como si viniesen a mí a decirme que no vaya a dar una patada. A la vista está que llevamos muchos penaltis perdidos, pero esto tiene que servirnos de motivación añadida", zanjó.

Ania, afortunadamente, no tiene urgencias ahora en el lateral derecho tras la recuperación de Álex Robles y la revelación de Javi Duarte como lateral en caso necesario, así que el asturiano puede ir metiendo poco a poco a Almenara en la dinámica y utilizarlo también como extremo.

La próxima oportunidad llega el sábado ante el Linares en el Nuevo Mirador (17:00). El algecireño avisa porque conoce bien al oponente: "El Linares viene con una racha buena entre parón y parón, ganó al Andorra, que es muy complicado, y Alberto y Enrique están haciendo un gran trabajo. Lo bueno es que jugamos en casa y aquí somos muy fuertes".