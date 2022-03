La afición del Algeciras estalla por los últimos arbitrajes a Romero

Los dos penaltis clamorosos no pitados ante el Albacete el domingo en el Nuevo Mirador han colmado la paciencia del algecirismo con el estamento arbitral de la Primera RFEF. La afición del Algeciras CF ha expresado en las últimas horas su malestar e indignación con los últimos arbitrajes que está recibiendo su equipo y, en especial, Álvaro Romero, el futbolista que sufrió los dos derribos en menos de tres minutos en el empate ante el líder.

El algecirismo reclama "respeto" y un trato "justo". Son muchos los hinchas que han animado al club para que eleve una queja formal a la Federación después de lo vivido el pasado domingo en casa y otros muchos los que han aprovechado las redes sociales para hacer causa común con el descontento. Una de las peñas del Algeciras, el Frente Cangrena Komando Loluba, ha manifestado incluso un escrito que recoge el sentimiento de muchísimos algeciristas.

Hace apenas un mes, Europa Sur puso en el foco el marcaje especial que venía sufriendo Álvaro Romero desde semanas atrás no solo por parte de los defensas rivales, también por algunos colegiados. El propio Iván Ania había deslizado también algún comentario en rueda de prensa tras aquel penalti -clarísimo también- birlado en Tarragona. El runrún de los árbitros con Romero fue el titular de un artículo que un mes después sigue siendo válido y, es más, ha aumentado el temor de los que piensan que esta tendencia podría no ser casual.

Romero, el pichichi del Algeciras con doce goles (uno en la Copa) y uno de los máximos goleadores de la categoría, está catalogado como uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Primera RFEF. Por sus características, por su fútbol, por su tamaño tiene facilidad para originar peligro y ocasiones en el área contraria y eso, a veces, se traduce en faltas y en penaltis. Ania volvió a romper una lanza a favor de su futbolista tras lo ocurrido ante el Albacete. El asturiano subrayó que Romero no es un jugador de tirarse, que cuando se cae es porque lo derriban, aseguró el asturiano.

De hecho, el protagonista del pasado domingo, el colegiado Carlos Calderiña Pavón, de Sabadell, no amonestó a Romero en ninguna de las dos acciones en las que no pitó penalti. La fama de piscinero que el algecirista parece haber adquirido entre algunos árbitros de la categoría choca con el hecho de que Romero no haya sido amonestado por simular una falta o un penalti en las tres últimas temporadas.

Romero no ha sido amonestado por simular un penalti en los tres últimos años

Romero ha visto cinco tarjetas amarillas esta temporada (cuatro en competición liguera y una en la Copa del Rey) y ninguna fue por simular una falta. Es más, el sevillano vio cinco amarillas el pasado curso con el Algeciras y seis en la 19/20 con el Unionistas de Salamanca -datos que aporta Pedro J. Romero vía Twitter- y ninguna de las amonestaciones fue por simular una pena máxima.

¿Qué ha provocado varios penaltis estos últimos años? Sí y la gran mayoría incontestables. ¿Qué tiene la virtud futbolística de saber provocar este tipo de acciones? Posiblemente y no hay artículo en el reglamento que lo prohíba. Romero sabe sacar penaltis como Tomás sabe lanzar los saques de esquina o como Pol Tristán sabe meter una mano de reflejos para evitar un gol cantado. Atributos del fútbol.

En el vestuario del Nuevo Mirador se dejó ver la indignación por los dos penaltis no pitados, aunque los futbolistas tratan de mantenerse al margen de cualquier polémica que pueda distraer al equipo de su objetivo deportivo.