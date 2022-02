El runrún de los árbitros con Romero

Álvaro Romero es uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Primera RFEF y seguramente uno de los que más faltas recibe cada partido. El pichichi del Algeciras CF siempre está bajo la lupa de sus rivales y algunas veces también de los árbitros. Al menos esa es la sensación que se extiende entre un algecirismo que ya vivió esta situación la pasada temporada y que ha visto como en los dos últimos encuentros se han dejado de sancionar varias infracciones sobre su delantero y un clarísimo penalti.

A Romero le hacen un marcaje especial muchas defensas y también algunos colegiados que vienen con exceso de recelo. A nadie se le escapa que el habilidoso atacante algecirista es uno de los que más faltas saca y penaliza a los contrarios por sus condiciones físicas y por el talento que atesora con un balón en los pies. Esta virtud que posee Romero a veces se constituye en un condicionante para quien tiene que impartir justicia con el silbato.

En el entorno del Nuevo Mirador reconocen abiertamente que más de una vez el árbitro principal se ha dirigido al futbolista antes del partido para advertirle de sus caídas en el área... caídas que en la mayoría de las ocasiones se deben a faltas por la anticipación del delantero, como sucedió en Tarragona, donde Jorge Díaz Escudero obvió un penalti nítido porque seguramente se trataba de Romero.

Que los colegiados de hoy en día y a estos niveles hacen una preparación exhaustiva de cada encuentro que pitan es algo sabido y extendido. Los árbitros, que también están en la antesala del fútbol profesional, conocen a la perfección a los jugadores y estudian quiénes y por qué pueden causarles decisiones polémicas a lo largo de un duelo.

Esto no es algo nuevo para el Algeciras y Romero ya que lo vivieron el pasado curso en el tramo final cuando se corrió la voz de que el sevillano provocaba muchos penaltis. Sin ir más lejos, en las dos eliminatorias del playoff de ascenso a Segunda en Extremadura se pudo ver como los dos colegiados elegidos tuvieron especial cuidado a la hora de determinar las faltas sobre Romero.

El Algeciras y su máximo goleador saben que tienen que convivir con esto. De hecho, Iván Ania, el entrenador, es poco partidario de hablar de la labor de los árbitros tras un partido porque entiende de la dificultad y porque considera que se pueden equivocar como uno más dentro de este juego. El asturiano, no obstante, sí deslizó una queja tras la derrota en el Nou Estadi de Tarragona, donde lamentó que un penalti no pitado terminase por decantar el resultado. "Álvaro Romero es pequeñito y es fácil hacerle penalti. Me molesta que antes del partido le condicionen diciendo que se tira", criticó.