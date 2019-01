Fajardo llega convencido de que el Algeciras tiene "materia prima" para estar más arriba

Emilio Fajardo Maldonado (Benidorm, 22 de noviembre de 1974) será presentado este viernes (16:30) como nuevo entrenador del Algeciras Club de Fútbol. El técnico desembarca en el Nuevo Mirador como relevo de Javi Viso, destituido el pasado 23 de diciembre. Fajardo, por el que también suspiraba el Martos, llega tras seis años en la cantera del Real Betis. Hasta ayer formaba parte del cuerpo técnico del conjunto de la División de Honor que encabeza Pablo del Pino. El nuevo preparador albirrojo llega con el aval de Miguel Ángel Berlanga, con el que jugó en la Real Balompédica Linense en la temporada 2002-03 y con el que mantiene una excelente amistad. El preparador lo tiene claro: “El Algeciras tiene materia prima para estar más arriba”.

La directiva de Ricardo Alfonso Álvarez pondrá este viernes (bueno, en realidad lo hizo el jueves, aunque se trata de guardar las formas), fin al periodo de interinidad en el que el director deportivo José Manuel Jiménez Ortiz Mané y Miguel Ángel Berlanga han dirigido al Algeciras. Un partido y una derrota, en el San Pablo de Écija, han sido suficiente para que los dirigentes acuerden buscar una cara nueva, alguien con ideas frescas que llegue de fuera para cambiar la dinámica de los albirrojos, que se ven a siete puntos de la cuarta plaza.

El elegido es Emilio Fajardo, con un más que amplio bagaje como jugador en Segunda B y Tercera (Ceuta, Recreativo de Huelva, Balona, Mancheco, Los Palacios, Jerez Industrial, Horadada, Écija, Moralo...) y decidido a aprovechar su primera gran oportunidad en el banquillo que además le llega en un club del prestigio del de La Menacha.

Es su gran momento después de haber pasado desde que colgó las botas en 2004 por equipo de formación y de haber tenido un contacto con las categorías senior en las andaduras 2012-13 y 2013-14, en las que dirigió al Pinzón y al Punta Umbría en la Preferente onubense. Después fue reclutado por el Real Betis, a cuyo filial llegó a dirigir durante varias jornadas en la Segunda división B como relevo de Juan Merino, cuando éste tomó las riendas de la primera plantilla helipolitana (2015-16). En la presente andadura formaba parte del cuerpo técnico del División de Honor juvenil.

“Soy totalmente consciente de la responsabilidad que implica dirigir a un equipo como el Algeciras, pero había que dar el paso, pero era o irme a una entidad como ésa o no me podía mover del Betis, porque después de seis años aquí gozaba una estabilidad enorme”, explica el ya preparador albirrojo.

“Voy a un club importante, que me va a dar caché, en el que estoy convencido de que hay materia primera suficiente para luchar por más que la séptima plaza en Tercera división”, sostiene.

“En la primera conversación me explicaron cuál es la metodología en entrenamientos y juego que persiguen y como coincide al cien por cien con lo que yo quiero pues me atrevo a dar el paso”, continúa. “Si hubiesen querido alguien para dar pelotazos, trompazos y para ganar de cualquier manera yo no hubiese aceptado, pero lo que me ofrecen es muy atractivo”.

“Respeto mucho a todo el mundo, pero el error que puede cometer un entrenador que se haya adecuado ahora a los tiempos actuales es querer la posesión por la posesión, mientras que los que estamos mamando lo que se está viviendo en el Betis sabemos que se trata de darle una vuelta más, de buscar un objetivo con el balón”, defiende el alicantino.

“Afortunadamente para mí el Algeciras buscaba ese perfil de entrenador, yo conozco todo aquello, porque he estado en La Línea y en Ceuta y se han unido una serie de factores que han llevado a esto”, recalca.

Fajardo tiene previsto dirigir esta tarde su primera sesión tras comparecer en rueda de prensa. Lo hará también sábado y domingo y el lunes (17:00) debutará como entrenador en el encuentro que el Algeciras disputa contra el Gerena en el Nuevo Mirador.