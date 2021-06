El Algeciras, ante la semana del pistoletazo de salida

El Algeciras CF lleva en marcha con los preparativos de la temporada 21-22 prácticamente desde el día después de lo vivido en Almendralejo, donde el pasado 22 de mayo los albirrojos acariciaron la gloria del ascenso a Segunda. El club no ha parado un solo instante para tratar de acelerar la transición de poderes entre la directiva y la nueva propiedad, sin embargo, esta semana que comienza con el lunes 7 de junio se antoja la del pistoletazo de salida para conocer las primeras decisiones de calado para el futuro más inmediato de una institución que desembarcará en la Primera RFEF.

Dos grandes cuestiones están sobre la mesa: la continuidad de Salva Ballesta como entrenador y la presentación de la campaña de socios y abonados. Ambas incógnitas deberían quedar despejadas en los próximos siete días. Al menos, esa es la intención de la nueva gerencia.

La renovación de Salva Ballesta va a quedar zanjada antes del jueves día 10. Esa es la fecha tope que se ha marcado Sergio Fernández, el director deportivo entrante, relevo de Daniel Alejo y hombre de máxima confianza del inversor burgalés Félix Sancho. Todo indica que habrá renovación, sobre todo tras los acercamientos en las últimas charlas entre ambas partes. El tira y afloja entre los nuevos dirigentes y el míster parece destinado a terminar en un entendimiento inevitable. Lo contrario sería una auténtica sorpresa.

De manera paralela a la cuestión del banquillo, el Algeciras pretende tener lista y lanzar la campaña de socios y abonados, la más esperada en años por parte de un algecirismo muy ilusionado y caldeado, sobre todo tras el playoff de ascenso. El club ya ha grabado el vídeo promocional y se ha puesto en manos de una nueva empresa para relanzar su imagen. Los dirigentes también conocieron de primera mano la opinión y los consejos de las peñas en una reunión. Félix Sancho ya ha dicho en repetidas ocasiones que persigue multiplicar los 1.200 abonados del pasado curso hasta conseguir llenar el Nuevo Mirador cada domingo de partido. A la espera de conocer los precios, se presume una campaña de captación muy agresiva por parte del club. Habrá que ver si hay incentivos para los que sacaron su carnet el pasado verano en plena pandemia.

Y, por supuesto, no menos importante es la confección de la plantilla, que lógicamente está supeditada a la decisión del entrenador. Sergio Fernández, no obstante, ya ha trasladado al capitán Iván Turrillo el deseo de que siga al frente del vestuario y es más que probable que haya pulsado las intenciones de más de uno. De momento, el Algeciras no ha notificado altas, bajas ni renovaciones ni tampoco ningún futbolista ha expresado su adiós de manera formal.

Junio, ese mes en el que tradicionalmente los clubes cierran un ejercicio y abren otro nuevo, solo acaba de empezar. El Algeciras tiene muchísima tarea por delante, pero a buen seguro que hay gran parte de trabajo en la sombra que no ha trascendido. Esta semana, si todo sigue su curso, la afición algecirista podrá conocer las primeras decisiones del nuevo proyecto, de un proyecto llamado a ilusionar.