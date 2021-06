Salva Ballesta ve más cerca su renovación con el Algeciras

La renovación de Salva Ballesta por el Algeciras CF parece que cada vez está más cerca. Ambas partes siguen en negociaciones y dando pasitos adelante hacia un acuerdo. El técnico, que dejó claro su deseo de quedarse el pasado 11 de mayo, ha desvelado en las últimas horas que "todo se va acercando" y que las dos partes "estamos en muy buena línea". Así lo afirmó Ballesta la pasada madrugada en El Pelotazo de Canal Sur y también a través de su Twitter personal. Es decir, que el apretón de manos y la posterior firma están al caer.

Si nada se tuerce, el Nuevo Mirador tendrá la esperada fumata blanca antes del día 10 de junio, la fecha tope que se ha marcado el nuevo director deportivo para tener solventado el asunto primordial del entrenador. Sergio Fernández está encabezando las gestiones del nuevo propietario y principal inversor del club, Félix Sancho, que ya ha puesto en marcha un proyecto para profesionalizar la entidad al mismo tiempo que culmina la transformación en SAD (Sociedad Anónima Deportiva).

Tanto Sancho como Fernández siempre han mostrado públicamente su predisposición por hablar con Salva Ballesta antes que nadie. Se lo ha ganado, coinciden. La negociación para la renovación, eso sí, se está cocinando a fuego lento desde una primera charla en la que las posturas empezaron bastante alejadas. Con cada charla, las diferencias se acortan: "Estamos ahí, cada vez que nos reunimos todo se va acercando, estamos en muy buena línea", aseguró Ballesta al ser preguntado por su renovación en El Pelotazo.

"Un grupo muy atractivo"

En cuanto a la composición de los grupos de la Primera RFEF, con el Algeciras encuadrado en el que ya está considerado el grupo de la muerte, Salva Ballesta dio su primera impresión general.

Lo primero, que los andaluces se van a tener que enfrentar a "viajes largos, tela de largos". "Va a ser un grupo muy atractivo para el espectador, aunque hay cosas que llaman la atención porque han metido tres de los cuatro descendidos... y un descenso desde Segunda que conlleva un tema económico, unas ayudas importantes que nosotros, por haber ascendido a la Primera RFEF, no tenemos. Deberíamos tener una ayuda similar para poder competir con esos presupuestos", argumentó.

"Deberíamos tener una ayuda similar a los descendidos de Segunda"

A Ballesta le parece "curioso" que se haya desplazado al Real Madrid Castilla para que haya mini Clásico con el Barcelona B y entiende que la división todavía tiene muchas cuestiones por resolver: "Es una categoría que se creó para potenciar el fútbol y la sensación que da no es esa, hay muchas circunstancias que no se saben", señaló.

El técnico insiste en el desnivel económico de los clubes que bajan de la LFP. "A nivel deportivo va a haber una disparidad increíble porque lo que se recibe por descender no va a ser ni el presupuesto del 60% por ciento de los equipos de los dos grupos, hay una diferencia por eso ese plus que se les da", subrayó. "No podemos ir a por jugadores de nivel de un Sabadell o un Castellón, es imposible", reflexionó.

Ballesta, no obstante, se queda también con el salto de calidad para el espectador y los profesionales: "A mí como entrenador me gusta la trascendencia que va a tener y todos los partidos van a ser muy motivantes, súper interesantes para la afición y también te hacen crecer como entrenador".