Mario Simón, el entrenador de la UD Socuéllamos, apela al factor campo del Paquito Giménez para tratar de remontar la eliminatoria final por el ascenso a Segunda B que domina el Algeciras CF con el 4-0 del Nuevo Mirador. El técnico concede que se trata de “una renta considerable” para los albirrojos y asume que los azulones tienen “poco que perder” en la última cita de la temporada.

“Vamos a intentar competir y a intentar ponerle difícil el ascenso al Algeciras en nuestra casa”, manifestó Simón sobre el plan de partido que ha trazado en su cabeza. El vestuario del Socu ha tratado de dejar atrás el varapalo que supuso el revés de la ida: “Fue un resultado que no esperábamos, sabíamos del potencial del Algeciras pero el equipo se había mostrado serio y seguro fuera de casa”, dijo Simón, en la línea de lo que comentó en el Nuevo Mirador. “El pasado domingo no estuvimos a nuestro nivel real, estuvimos por debajo en todos los aspectos respecto al Algeciras, pero ya está olvidado”, zanjó Simón en declaraciones a Radio Algeciras.

El preparador del Socuéllamos considera que los de Fajardo viajan con “una renta considerable”, un marcador que sólo deja lugar a la heroica en los locales: “Ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos poco que perder”, sostiene Simón.

“Hay poco que pensar; hicimos un mal partido, en el momento menos apropiado de la temporada, porque esto te pasa en la jornada 20 y no es tan drástico”, reflexionó. “Hay poco que hablar y pensar, ahora sólo queda ponerlo difícil y ver si somos capaces de tener acierto, como le pasó al Algeciras el otro día: marcar en momentos puntuales, tener acierto y un poco de suerte, aunque no creo que el Algeciras tuviera solo suerte, que nadie me malinterprete”, explicó.

Simón subraya la importancia de “tener tranquilidad” una vez arranque el duelo. “La suficiente tranquilidad para saber que para marcar el segundo hay que marcar el primero antes y eso pasa por tomar decisiones correctas y ejecutar lo que hemos trabajado”, valoró.

“Un gol llega con facilidad tanto a favor como en contra en este campo”, advirtió Simón, que insiste en que “tener ambición y esa pausa para tomar buenas decisiones” como dos claves para afrontar la vuelta.

Sobre la polémica del calor y la hora, el técnico del Socuéllamos comparte la opinión de Emilio Fajardo y la mayoría de los técnicos de la categoría: “Es complicado jugar en estas fechas. Esta competición debería acabar un poco antes porque la pretemporada empieza ya otra vez en 15-20 días y las temperaturas son cada vez más elevadas”, afirmó. “Creo que habría que acabar una o dos semanas antes y que el futbolista tenga la dignidad de disfrutar de unas vacaciones como los jugadores profesionales”, agregó.

Simón destaca “la buena dinámica” del Algeciras y se aferra a encontrar “alguna grieta”. “Ellos han hecho muy buenos partidos fuera de casa y hay pocas grietas, pero no nos podemos basar en eso porque nosotros llegamos en una línea parecida allí y pasó lo que pasó”, relató. “Tenemos que exigirnos al máximo y tratar de encontrar esas grietas que nadie ha podido encontrar”, arengó.