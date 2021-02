El Algeciras juega este sábado un amistoso en Estepona (11:30)

El Algeciras CF disputará este sábado (11:30) un partido amistoso con el CD Estepona en el estadio Francisco Muñoz. El equipo de Salva Ballesta aprovechará el descanso en la competición del grupo IV-A de la Segunda B -aunque sí se juegan algunos aplazados- para estirar las piernas ante un conjunto amigo en la vecina localidad esteponera.

El Algeciras y el Estepona se vuelven a encontrar esta andadura después de la visita que los albirrojos brindaron en la pretemporada. Los de Ballesta culminarán su semana de trabajo antes de tomarse un par de días de descanso para volver el martes ya con la mente puesta en la visita al Cádiz B, el primero de los últimos cuatro duelos que quedan por delante en la primera fase de la competición.

Los del Nuevo Mirador podrán repartir minutos, especialmente entre los que menos están participando, los que vienen de lesión o el que acaba de llegar, el caso del defensa Jordi Figueras, el recambio del lesionado Álvaro Telis.

Para el entrenador algecirista, la semana después de la derrota ante el San Fernando ha sido "una semana igual que las demás, con una intensidad brutal de trabajo, con una alegría espectacular", afirmó en declaraciones a Radio Algeciras de la Ser. "No hay que olvidar que la vida es más que un partido de fútbol. Eso no quita que todos hayamos analizado lo que fue el partido, los errores y somos conscientes de que la idea se estaba ejecutando hasta una acción errónea que le puede pasar a cualquiera".

Salva no cree que exista un bache o una dinámica negativa: "Estamos hablando de un equipo que ha perdido dos partidos, que va colíder y que tiene cuatro partidos por partido. No voy a hablar de nada que no sea una espectacular campaña. Estoy orgulloso de estar luchando contra mastodontes a nivel presupuestario", zanjó.

El CD Estepona marcha penúltimo del grupo IX-B de la Tercera división que lidera el Vélez CF. La escuadra que dirige Lucas Cazorla viene de caer por la mínima en casa del primero. Los esteponeros, con 13 puntos en 14 partidos, tienen en el horizonte los 19 que suma el Alhaurín de la Torre, el rival que ocupa la sexta plaza del subgrupo.