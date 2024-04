El Algeciras, penúltimo del grupo II en juego limpio

El Algeciras CF, con 131 puntos, ocupaba la penúltima plaza del grupo II de la Primera Federación en la clasificación de equipos por juego limpio tras la disputa de la jornada 30ª la penúltima disputada y la más reciente contabilizada por la Federación Española de Fútbol. La tabla, elaborada por la RFEF para promover los buenos gestos y el buen espíritu deportivo en las distintas competiciones, la cierra el Recreativo Granada con 145 puntos.

El Algeciras sumaba hasta esa trigésima jornada cien tarjetas amarillas y cuatro rojas, a las que habría que añadir las tres amarillas mostradas a Iván Turrillo, Diego Esteban y Yac Diori, y la multa impuesta al club por alteración del orden de carácter leve por hechos ocurridos el pasado domingo contra el Real Murcia, en el Nuevo Mirador, en la jornada trigésimo primera. Ahora están apercibidos varios jugadores importantes, como son los casos de Borja Fernández, Eric Montes y Sergio Santos.

La evaluación se realiza a partir de diferentes datos, siempre relacionado con sanciones. El organismo federativo contabiliza las amonestaciones decretadas por el árbitro en cada uno de los partidos. La tarjeta amarilla suma un punto la doble amarilla, dos; y la tarjeta roja directa, tres. Si el Comité de Competición dictamina una sanción mayor de tres partidos, se aplicará una puntuación igual a la sanción.

También son contabilizadas las sanciones a entrenadores, directivos o cualquier persona relacionada con el club, al margen de las propiamente derivadas de las decisiones arbitrales. Cada partido de suspensión-inhabilitación impuesto a estos son penalizados con 5 puntos. Igualmente son tenidos en cuenta el comportamiento de las aficiones y los incidentes de público, que puedan derivar en multas a los clubes o en cualquier otro tipo de sanciones. Tales hechos tienen una calificación de cinco, seis y siete puntos, en función de la gravedad de los mismos. La clausura de una instalación lleva aparejada una penalización de diez puntos por encuentro.A efectos de puntuación, serán tomadas en cuenta todas las actuaciones y resoluciones de los distintos órganos de Justicia Deportiva; es decir, si el Comité de Apelación o el Comité Español de Disciplina Deportiva dictaminan la supresión de alguna tarjeta o de alguna sanción, así será también contemplado en la puntuación de la clasificación del Juego Limpio.

Quejas de Lolo Escobar

El entrenador del Algeciras, Lolo Escobar, ha mostrado su malestar sobre el criterio arbitral, tras algunos partidos, a la hora de mostrar tarjetas a sus jugadores. La más reciente fue el pasado domingo, después del encuentro frente al Murcia, que los albirrojos perdieron 0-1, cuando se quejó de la amonestación recibida por Iván Turrillo y la comparó con los golpes recibidos por Borja Fernández sin que sus rivales recibieran ningún tipo de sanción.

"Cuando a Borja le hacen treinta faltas y ninguna es amarilla, no veo la diferencia -sigo sin verla- a cuando Turrillo agarra por primera vez a su central y ve la amarilla. No lo entiendo. Eso no influye en ganar o perder los partidos, pero simplemente lo que hace es encabronarte más", dijo.