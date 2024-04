Lolo Escobar: "Espero no ensuciar la temporada en estas jornadas que quedan"

El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Lolo Escobar, no escondió su malestar por el juego desplegado por su equipo frente al Real Murcia (0-1), en el encuentro de la Primera Federación disputado este domingo en el Nuevo Mirador. En su opinión, faltó intensidad, extrañamente en una semana que antes del domingo consideraba que se había trabajado de forma "descomunal".

"Hay que hacer una pregunta, ¿por qué el equipo ha llegado ahí arriba? Al final, si tu no ganas los duelos, pierdes. Nos los han hecho Alcoyano, Intercity y Murcia, y se han llevado todos los puntos. Han sido equipos que nos han ganado en intensidad", reflexionó.

"Me cuesta mucho hacer cambios", declaró en respuesta a los cambios hechos en el descanso. "Me gusta confiar y dar recorrido. Cuando he hecho dos cambios es porque no me gustaba lo que veía. Hubiera cambiado más, pero no podía. Insisto. Lo que me daría rabia es ensuciar la temporada en estas jornadas que quedan. Espero no ensuciarla y que volvamos a recuperar esa pregunta: ¿Qué nos ha traído hasta aquí?", reiteró.

Escobar confesó que no se espera un partido como el vivido, ni en sus "peores sueños. Ha sido muy parecido a la primera parte del Ceuta. Los cambios, esta vez, no han servido para reconducir el partido".

Con todo, no consideró que el Murcia hubiera hecho méritos suficientes para ganar. "Ha sido un partido muy feo, permitido por un arbitraje también que ha cortado mucho el ritmo. Es el típico partido que ves en la tele y la apagas", dijo.

El técnico algecirista también se mostró disconforme con el criterio del árbitro al mostrar las tarjetas amarillas. "Cuando a Borja le hacen treinta faltas y ninguna es amarilla, no veo la diferencia -sigo sin verla- a cuando Turrillo agarra por primera vez a su central y ve la amarilla. No lo entiendo. Eso no influye en ganar o perder los partidos, pero simplemente lo que hace es encabronarte más", sentenció.

Su conclusión es "quedan siete jornadas para quitarnos esta sensación y de ellos espero lo mismo".