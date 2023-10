El Alcoyano recrimina al Algeciras que haya convertido "un enfrentamiento" del juego entre dos jugadores en "un tema tan espinoso"

El Club Deportivo Alcoyano se han pronunciado oficialmente sobre los incidentes que salpicaron el partido del pasado domingo con el Algeciras CF en El Collao, donde los rojiblancos denunciaron una presunta agresión con insultos racistas del jugador local Álvaro Vega al futbolista algecirista Yac Diori. El Alcoyano se ha defendido de las acusaciones, ha cerrado filas en torno a Vega y ha recriminando al Algeciras que haya convertido en un "tema tan espinoso" lo que considera "un enfrentamiento" dentro del terreno de juego en el que "ambos jugadores se intercambiaron insultos".

El caso Yac Diori echa más leña al fuego. Los dos clubes ya se han pronunciado de manera pública y ahora es la Real Federación Española de Fútbol la que tiene la palabra. Por lo pronto, y como avanzó el Algeciras, la RFEF ha activado los protocolos necesarios en este tipo de incidentes y ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido en la recta final del partido de la décima jornada del grupo II de la Primera Federación, que tuvo que ser detenido durante casi seis minutos.

El comunicado íntegro del CD Alcoyano dice así:

El CD Alcoyano advirtió durante el día de ayer (por el lunes) informaciones por las que se viene obligado pronunciarse pues, como toda nuestra estimada afición conoce, el CD Alcoyano es un club que, aunque humilde en algunos ámbitos, respeta los valores y la integridad de este deporte en toda su extensión.

Es por ello por lo que nos sentimos en la obligación de aclarar lo siguiente:

I. Desde el CD Alcoyano repudiamos cualquier conducta de índole racista, así como aquellas que atenten contra la dignidad y el honor de cualquier persona, jugador o aficionado, que forme parte del deporte en general.

II. El CD Alcoyano se muestra totalmente en contra de las presuntas acusaciones que desde el Algeciras CF se han vertido sobre la persona de nuestro jugador Álvaro Vega, deportista de una trayectoria y profesionalidad intachable en todos los equipos en los que ha estado, así como sorprendido de que el club algecireño se jacte de respetar los derechos fundamentales y, en cambio, no lo haga con aquellos relacionados con el de presunción de inocencia, pues nuestro jugador está siendo objeto de amenazas de toda clase desde la terminación del partido como resultado de las actuaciones del Algeciras CF.

III. Desde el CD Alcoyano entendemos que en este deporte se producen multitud de enfrentamientos como consecuencia de la tensión y competitividad. Que el hecho que pudimos observar el pasado domingo es uno más, que nace a partir de la agresión física que se produce al término del minuto 87 (y que se puede apreciar con total nitidez en las imágenes del partido) en la que Yac golpea a la altura de la rodilla y sin la disputa del balón a Álvaro, lo que provoca que ambos jugadores se intercambiasen insultos, pero bajo ningún concepto de índole racista.

IV. Lamentamos también que, a pesar de que el acta oficial no recoge nada que sustente los argumentos por los que el Algeciras CF está actuando, el señor colegiado no recogiera en el anexo de sus observaciones, como sí hizo con la versión del jugador algecireño, la versión de nuestro jugador y, aunque admite que ningún jugador de ambos equipos confirma los supuestos actos, no recoge en su totalidad la versión de nuestro jugador.

Por todo ello el CD Alcoyano concluye:

Desde el club se censura cualquier información que relacione a nuestros jugadores o cuerpo técnico, así como afición y Club, con actos de índole racista, ni ningún otro que pueda afectar a los derechos fundamentales y a la dignidad y honor de las personas.

Desde el CD Alcoyano se lamenta que se sirva de un tema tan espinoso y susceptible para justificar las amonestaciones por las reacciones, en algunos violentas, de los integrantes de la expedición del Algeciras CF.