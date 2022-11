El Alcorcón busca su quinta victoria seguida para intentar dar caza al líder

La AD Alcorcón aguarda este sábado al Algeciras CF en un inmejorable momento y con la mirada puesta en el liderato. El cuadro alfarero persigue su quinta victoria consecutiva liguera y mantener la racha en el invicto estadio Santo Domingo para tratar de alcanzar el primer puesto que ostenta el Córdoba CF en el grupo I de la Primera Federación.

El rival algecirista afronta la cita sin haber descansado ya que disputó la primera ronda de la Copa del Rey y logró la clasificación en los penaltis en Ourense, donde el técnico repartió minutos entre los menos habituales. Los madrileños ya saben que se medirán al Cartagena (de Segunda) en la siguiente ronda, pero de momento aparcan el sueño copero.

Fran Fernández, el entrenador, avanzó en la previa que no tenía bajas y que su intención es ir dando protagonismo a todos en un tramo intenso para despedir 2022. No obstante, se espera que los alfareros luzcan su once de gala en un partido que consideran importante para mantener las distancias con los perseguidores de la zona noble. Dalmau (4 goles) y Chiki (3) mantienen el pulso goleador de una escuadra que encaja poco y rentabiliza bien sus tantos.

Tras un arranque algo dubitativo (dos empates), el Alcorcón ha tomado ritmo hasta situarse el tercero de la clasificación con 23 puntos (ocho más que los algeciristas). Los amarillos llegan a la duodécima jornada invictos en casa, donde casi han hecho pleno con 12 de 15 puntos. Solo el Celta B consiguió arañar un empate muy al comienzo de la temporada. San Fernando, Real Madrid Castilla, Cultural y Badajoz han mordido el polvo en el estadio alfarero.

Fernández elogió al Algeciras de Iván Ania por su estilo de juego y resaltó las buenas sensaciones que le transmite su vestuario. Las declaraciones completas del entrenador alfarero pueden consultarse aquí.

El Alcorcón debuta en la Primera Federación tras haber estado las doce temporadas anteriores en Segunda. El club es uno de los principales favoritos al ascenso. El análisis completo de la AD Alcorcón 22/23 puede leerse en este enlace.