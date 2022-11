Fran Fernández: "El Algeciras es un equipo de los que gusta ver jugar"

El Algeciras CF ha sido piropeado por Fran Fernández, el entrenador de la AD Alcorcón, su rival este sábado (17:00) en el regreso de la competición de la Primera Federación. "Es un equipo atrevido, muy valiente, de los que gusta ver jugar", asegura el técnico de los alfareros.

Fernández ha comparecido en rueda de prensa este jueves para analizar el duelo del sábado. El almeriense ve a sus jugadores "muy centrados" y a la plantilla reforzada tras la clasificación del pasado fin de semana en la Copa del Rey. "Nos van a hacer falta todos", dice sobre la rotación de su vestuario.

El máximo responsable deportivo del Alcorcón espera vivir "un partido muy atractivo" ante el Algeciras en Santo Domingo. "El Algeciras es un equipo que, como profesional y entrenador, me gusta verlo. Es muy atrevido, muy valiente con balón y sin balón, y en la salida; tiene jugadores de buen pie, buen juego exterior e interior; con subidas de sus laterales y es capaz de jugar al espacio o combinativo", analiza. "En defensa es valiente también, va hacia arriba y juega presionante como a mí me gusta. Con todo esto podemos prever un partido en el que nosotros vamos a intentar hacer lo mismo", sostiene.

Fernández augura un encuentro "con ocasiones" y con un claro pulso para "ver quién es capaz de dominar". "Es un reto también seguir invicto en Santo Domingo", agrega el técnico. "Estamos dejando la portería a cero y siendo más compensados. Tenemos que seguir en la línea de ser solidarios y valientes".

El míster alfarero está satisfecho por la respuesta de su equipo en la Copa tras el sufrido triunfo en los penaltis en Ourense: "Sabemos del rendimiento que pueden dar todos y estoy contento porque fue en un contexto difícil el que jugamos en Copa, con muchos jugadores con pocos minutos, otros debutaron, otros venían del filial... Tenemos una plantilla corta en número pero buena en cuanto a calidad, muy versátil, me gusta así", explica.

Fernández aparca la ilusión copera (el próximo rival será el Cartagena de Segunda) y pide "estar centrados solo en el Algeciras". "Me gusta ir partido a partido, distraernos con la Copa o lo que venga por delante no nos va a dar nada, incluso nos va a quitar", avisa. "Pero me gusta lo que estoy viendo de mi equipo esta semana, estamos centrados".

El Alcorcón trabaja de momento sin bajas aunque "el de Copa fue un partido muy duro, con barro, prórroga, penaltis, viaje...". "Creo que mañana (por el viernes) va a entrenar todo el mundo al cien por cien y el que salga el sábado va a comerse la hierba".