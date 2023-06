Albarrán: "Me he sentido muy valorado en el Algeciras"

El Algeciras CF y Carlos Albarrán van camino de entenderse si nada se tuerce. El club quiere renovar al lateral diestro, uno de los más destacados de la pasada temporada, y el futbolista reconoce abiertamente que se ha sentido "muy feliz" en su primera campaña como albirrojo. Ahora solo es cuestión de que ambas partes se sienten y se pongan de acuerdo para prolongar una relación de admiración mutua.

Lo del Algeciras y Albarrán se puede decir que es un amor correspondido. Aunque en el fútbol nunca se puede hablar con certeza, si la parcela deportiva que dirige Miguel León y la parte del jugador ponen cada uno de su parte, el '2' será uno de los hombres importantes del proyecto 2023/24 de los rojiblancos para competir un año más en Primera Federación.

Los pasos previos del cortejo ya se han dado. Lo más reciente es la declaración de intenciones de Albarrán, consciente de que es uno de los deseados por la afición algecirista. "Lo sé, la gente me lo transmite y lo agradezco. Agradezco el cariño y el apoyo que he sentido", reconoció el futbolista en declaraciones a Ser Deportivos de Radio Algeciras. "Venía de un año duro y me he sentido muy valorado y querido. Estoy muy feliz. No sé qué pasará porque acabo de llegar (de estar unos días fuera) y no sé nada. Se hablará lo que se tenga que hablar. Yo he estado muy bien en el club, en la ciudad, con la afición y con mis compañeros. He disfrutado mucho este año", afirmó.

A título individual, Carlos Albarrán ha acabado como el futbolista del Algeciras con más minutos sobre el campo y como uno de los más regulares en el conjunto de Iván Ania. "He terminado muy contento, he disfrutado mucho pese a que lo colectivo no ha sido tan bueno. La temporada anterior no había podido disfrutar de tantos minutos por el tema de las lesiones y necesitaba volver a confiar, volver a sentirme valorado, así que en ese sentido estoy muy feliz", remarcó el catalán.

Albarrán, que fue un puñal por la banda derecha y también tuvo minutos como central de urgencias, se queda con el premio final del "objetivo conseguido". "Después de un año sufriendo, luchando por salvarnos, conseguir el objetivo pese a la derrota es para estar contentos. Ahora, a desconectar y disfrutar de las vacaciones para afrontar otra temporada", aseguró.

El de Badalona entiende que debe haber "opiniones de todo tipo" en cuanto a la campaña recién concluida. "Lo que está claro es que ha sido un año bastante sufrido, una liga muy igualada, en la que costaba ganar y conseguir dinámicas positivas. Al final terminamos sin victoria los últimos tres partidos, pero con el trabajo anterior nos dio para la salvación. Acabamos todos contentos que es lo importante", valoró.

"Que el Algeciras se mantenga en Primera Federación" es para Albarrán una meta que obligó a ponerse el mono de trabajo. "Es verdad que en los últimos tres partidos no ganamos, en Riazor el equipo no estuvo bien, pero en las jornadas anteriores hicimos un buen trabajo, dejamos la portería a cero y sumamos puntos que es lo que necesitábamos. A todos nos hubiera gustado luchar por objetivos más alto, pero este año ha tocado luchar por la permanencia", reflexionó.

"Las sanciones y las lesiones" han sido para Albarrán dos factores claves a lo largo del curso. "Creo que tuvimos muy mala fortuna, pero el vestuario fue consciente de la situación y jugara quien jugase, dimos lo máximo siempre", subrayó.

Para el lateral, el Algeciras dispone de un gran valor en las gradas: "La afición nos ha dado todo su apoyo y siempre ha estado ahí". Si Albarrán y el Algeciras consuman sus buenas intenciones, la hinchada será la primera en celebrar la continuidad de un futbolista de los pies a la cabeza.