El Algeciras descubre un central en Carlos Albarrán

Carlos Albarrán se ha convertido en el remedio inesperado para ese rompecabezas permanente en la defensa del Algeciras CF. Iván Ania ha encontrado en el lateral un recurso para paliar las bajas en el centro de la retaguardia. El técnico se vio forzado a probarlo en la visita a Pontevedra ante el cúmulo de bajas atrás y el pasado domingo, en el empate ante el Córdoba, volvió a echar mano de Albarrán cuando Jordi Figueras se resintió de sus molestias al descanso.

Lo llamativo de esta última vez es que Ania tenía a dos centrales naturales en el banquillo como Nico Van Rijn y Admonio, pero el entrenador prefirió desplazar al carrilero derecho al centro y dar entrada a Ale Benítez en la banda. Ania explicó su decisión en la rueda de prensa posterior al encuentro y lo argumentó de una manera táctica, pero la realidad es que a muchos aficionados le sorprendió la medida.

"Le forzamos porque es importante, es el líder de la defensa, el que los dirige", dijo sobre Jordi Figueras y su reaparición. "Tuvimos que cambiar y decidir rápido. Viendo que se lesionó no podía forzar a que se lesionara Admonio. Me decidí por Albarrán porque me gustó en Pontevedra. Como sabía que nos igualarían dos para dos, tendríamos mejor inicio que con Nico Van Rijn o Admonio", explicó el asturiano.

Al algecirista de a pie de grada le llamó poderosamente la atención que no saliese Van Rijn, quien había venido siendo titular en las últimas semanas y casi agradeció que no saliese Admonio porque, sobre todo, tiene la cruz con las lesiones. Y el partido estaba siendo de una enorme dureza tanto física como mental.

Ania mandó un recado al apostar por Albarrán de central y es que el de Badalona le ha convencido en su improvisada labor en uno de los puestos más delicados de este Algeciras. El lateral derecho es un fijo en su primera temporada como rojiblanco y el futbolista que más minutos acumula en defensa (2.173), pero la realidad es que hasta Pontevedra solo había jugado en su sitio, siempre pegado a una banda desde la que han salido varios centros que han terminado en gol para los algeciristas como el del triunfo en León que remató Pepe Mena.

Sin sancionados para la próxima visita del sábado a Linarejos (19:00), una de las grandes cuestiones es que hará Ania con la defensa. Todo depende del estado de Jordi Figueras, el referente de esa línea y el central que más veces ha jugado esta campaña. Si el veterano se repone a tiempo no cabe duda de que será la partida. La pregunta es por quién se decantaría como acompañante: ¿Amoah? ¿Van Rijn? ¿o seguir confiando en Albarrán? No parece probable que Admonio esté en las quinielas para el regreso a la que fue casa la pasada temporada.