Iván Ania: "Cuando estamos intensos, la afición está de nuestro lado"

Iván Ania se mostró satisfecho con la intensidad de sus pupilos en el empate del Algeciras CF frente al Córdoba. "Somos conscientes de que si nos podemos con el marcador en contra, va a llegar el murmullo. Tenemos que poner todas las variables de nuestro lado. ¿Cómo se pone al público de nuestro lado? Que nos vean intensos, no creo que nos pidan que la metamos por la escuadra. Nos piden que corramos que peleemos y eso es algo que tenemos que llevar como seña de identidad e intentar que estén contentos", explicó el técnico.

El entrenador local destacó el punto conseguido tras empezar perdiendo. "Viendo como se nos puso el partido en el minuto 68, pues hay que dar por bueno el punto porque conseguimos remontar el gol en contra. Si ves la primera parte la sensación es de que podíamos haber ido con el gol a favor. No tuvimos que hacer que el portero interviniera mucho, como tampoco ellos hicieron que tuviera que intervenir el nuestro. Creo que casi el único tiro que tuvimos entre los tres palos ambos equipos hicimos goles", apuntó.

Con el pragmatismo por bandera, Ania considera importante sacar un empate en partidos difíciles como el de este domingo: "Cuando no puedes ganar es importante no perder. Si ellos no hubiesen hecho el gol, hubiésemos terminado 0-0. Ese resultado nos viene bien y que el Pontevedra tenga opciones. Si un equipo está desahuciado, los rivales tendrán más fácil ganar los partidos. Está todo muy comprimido. La clave es ganar dos partidos y salir, pero si los pierdes te metes abajo".

Sacando la pizarra, Ania aclaró el cambio a jugar más en largo desde la portería. "Hoy en la primera parte, aunque fuimos mejores, queríamos llegar muy rápido y recuperábamos el balón y solo queríamos contraatacar y hay que tener pausa. Teníamos una situación entrenada durante la semana que era que los centrales saltan a la media punta y generar un tres para tres, pero no le sacamos mucho rendimiento. Nos constó penalizar esa situación".

Revisando el encuentro de la jornada ocho, el técnico albirrojo señaló que "es un partido en el que ninguno de los dos equipos es el mismo que en la primera vuelta". "Volví a verlo esta semana y vi un partidazo con dos equipos muy buenos con balón en la presión. Hoy vi dos equipos distintos por la situación de ellos que salieron de playoff y la nuestra metidos en descenso. Eso hace que no nos parezcamos en nada a lo que éramos antes. Nos llevamos un punto que nos saca del descenso pero afrontamos el partido con la intención de ganar y no fuimos capaces".

Respecto al cambio de Figueras al descanso, Ania confirmó la lesión del catalán. "Le forzamos porque es importante, es el líder de la defensa, el que los dirige. Lo tuvimos que cambiar y decidir rápido. Viendo que se lesionó no podía forzar a que se lesionara Admonio. Me decidí por Albarrán porque me gustó en Pontevedra. Como sabía que nos igualarían dos para dos, tendríamos mejor inicio que con Nico o Admonio".

Con la mirada puesta en lo que queda, el entrenador algecirista fue contundente. "No vamos a contar mentiras, hay que ser realistas y esa es la mejor manera de dar la vuelta a la situación. Si pensamos que estamos en nuestro mejor momento, no es así. La situación de clasificación pesa, igual que al Córdoba, al Castilla y a todos. A unos por un objetivo y a otros por otro. Quedan diez partidos y es donde todo se decide y espero que este punto y el salir de descenso nos dé confianza y podamos hacer un buen partido en Linares y conseguir la victoria".