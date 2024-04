El Algeciras, tras tres jornadas sin ganar, a enderezar el rumbo

El Algeciras CF se enfrenta este sábado (16:00) al Mérida en el estadio Romano José Fouto, en partido de la 32ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación, con una nueva oportunidad de alcanzar la puntuación de la salvación, establecida en 45. La única duda, muy seria según el entrenador Lolo Escobar, es la del central Juan Rodríguez, aquejado de molestias en uno de sus pies.

La expedición salió de Algeciras con destino a Extremadura en la tarde de este viernes. Escobar quería decidir antes si Juan Rodríguez viajaba, pero al cierre de esta información el club no había comunicado la lista de convocados a los medios de comunicación. El central, uno de los fijos en las alineaciones del técnico extremeño, ya jugó frente al Murcia con molestias en el quinto metatarsiano de uno de sus pies. Ese dolor, que muchas veces proviene de fracturas incompletas por estrés, lo ha seguido teniendo esta semana. "Ha estado entre algodones", dijo Escobar en su rueda de prensa habitual antes de cada jornada liguera.

Ficha técnica AD Mérida: Juan Palomares; Pipe, Eliseo Falcón, Bonaque, Lluis Llácer; Busi, Acosta, Juanjo Sánchez; Sandoval, Mizzian y Chuma

Algeciras CF: Lucho García; Sergio Santos, Admonio, Diori, Tomás; Eric Montes, Borja Fernández, Diego Esteban, Iván Turrillo, Zequi Diaz y Javi López-Pinto

Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio, natural de Torrejón de Ardoz, adscrito al colegio madrileño. Ha arbitrado esta temporada un partido a cada uno de los equipos, en sus ciudades. El Mérida-Linares, el primer partido de la temporada, terminó con victoria para los locales por 1-0. El Algeciras doblegó a la UD Melilla por idéntico resultado.

Hora: 16:00 (32ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación. En directo por FEF.TV).

Estadio: Romano José Fouto, en Mérida (Badajoz).

Precedentes: La última visita del Algeciras a Mérida se saldó con un empate a tres. Fue el 30 de octubre de 2022.

Si se confirma la ausencia de Rodríguez, Admonio pasará al centro de la defensa y el lateral podría ser ocupado por Sergio Santos, que no pudo jugar contra el Murcia porque en su contrato de cesión del club pimentonero al Algeciras está recogida la llamada cláusula del miedo. También se presenta como muy probable que Diego Esteban salga desde un principio en el once titular. "Ha hecho quince, ha hecho treinta, ha hecho cuarenta y cinco minutos, y creo que ahora puede hacer un poquito más", desveló Escobar. La entrada del mediapunta puede dejar en el banquillo a Zequi.

Caben varias opciones por la competitividad que existe en la plantilla. En palabras del entrenador algecirista, en todo caso, "el modelo de juego cambia poco. Cuando el rival es superior, es que Lolo es un cagón. Intentamos siempre ser protagonistas con el balón. Somos de los pocos equipos que juegan desde atrás. Vamos a intentar ganar, como siempre. El planteamiento siempre es valiente, si no no tendríamos los 42 puntos que tenemos. Si hubiésemos sido más timoratos estaríamos peor clasificados".

De lo que sí está arrepentido Escobar es de sus declaraciones en la comparecencia ante los medios después de la derrota frente al Murcia. "Me equivoqué en muchas cosas de las que dije cuando revisé los datos e imágenes del partido. Si alguien mereció ganar fue el Algeciras, no el Murcia. Lo digo abiertamente, independientemente de que se me pueda criticar por lo que digo. Lo he analizado. Somos un equipo que no pierde tiempo, que intenta buscar puerta contraria, acertada o torpemente. Hay un equipo que tira dos veces a puerta, que es el Murcia, y otro que tira siete, que somos nosotros. Muchas de las cosas que dije en caliente, la verdad que cuando las analicé pues no me siento orgulloso. Siempre intento controlar de las emociones, y esa vez no las controlé", declaró.

Sobre el rival, Escobar opina que el Mérida ha cambiado mucho desde la llegada de su colega David Rocha, el tercer técnico de los romanos esta temporada. "Es un equipo de los que nos fastidian. Va a ser un partido muy de duelos. Mi principal preocupación es si hemos aprendido algo de lo que llevamos de temporada, en cuanto a ganar los duelos y segundas jugadas".