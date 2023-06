El ‘Ucosound-Tareis T' (El Candado de Málaga) gana la X Regata Straitchallenge

El First 40.7 Ucosound-Tareis T de Joaquín Angolotti (El Candado de Málaga), se ha proclamado este sábado vencedor de la décima edición de la Regata Straitchallenge disputada entre Algeciras, Tarifa y Ceuta. El dos veces campeón de Andalucía de Cruceros se impone al ganador del 2021, el Dufour 34 Al Tarik IV de José Luis Pérez Navarro, con base en el CN Saladillo de Algeciras, segundo a una distancia de 17 segundos tras la corrección de tiempos. En tiempo real, los malagueños se pelearon con el Dufour 44 Ceuta Emociona de Sergio Llorca con bandera del CV Vendaval, el Salona 45 Leiden del armador Leonardo Ulecia con base en el CN Puerto Sherry y el sevillano Balboa, que entraba dos minutos por delante del Ucosound-Tareis T, consiguiendo el tercer puesto tras la compensación de tiempos, idéntica posición que en la anterior edición.

El cuarto lugar en la general de ORC es para el J99 Jipi de Arne Olofsson, seguido a más de dos minutos por el gaditano Leiden. Después se clasifica el Sun Fast 3200 Paul Chimene de Philippe Vigneron con base en el RCM Sotogrande de San Roque por delante del Picco 36 Kea de Antonio Infante con bandera del RCN de Algeciras y el Ceuta Emociona de Llorca en el octavo lugar, equipo este que no ha logrado la quinta victoria que perseguía. Los de Llorca eran los terceros en tomar la llegada por detrás del 61 pies ‘Merdocq’ de Iván Bohórquez y el 53 pies Aviador’ de Gabriel Medem, ambos con base en el RCM Sotogrande.

En la general por clases, en ORC 1, ‘Ucosound-Tareis T’ gana por más de dos minutos sobre ‘Balboa’ y ‘Leiden’, y en ORC 2, Al Tarik IV consigue una victoria muy solvente sobre el ‘Jipi’ y ‘Paul Chimene’.

En la clase Club gana el Quarter Ton Enigma de Alcaidesa Marina, subcampeón el año anterior, sobre el Fortuna 9 Flamenco de Pedro Manuel Moyano del Real Club Náutico de La Línea, y el Dehler 36 del CN Puerto Sherry ‘Pequod II’ de Miguel Santos.

En lo que se refiere a los barcos con Tripulación Reducida, el First 36.7 ‘Tangay III’ de José Ramón Villalba (RCM Sotogrande) renueva título, seguido del Bavaria 39 ‘Ariana’ de Antonio Calle representando al Club Marítimo Linense, y el ‘Toro’ de Adolfo Maldonado (independiente) en tercer lugar.

Las embarcaciones tomaban la salida en la mañana de este sábado en la Ensenada de Getares algecireña a las 10:30 los barcos de las clases Club y Reducida, y 15 minutos más tarde los ORC, con viento de levante de 8 nudos de intensidad que fue subiendo hasta medir 18/20 en Tarifa.

A partir de ahí el viento disminuía hacia Punta Carnero y el cruce lo realizaban con viento de entre 6 y 10 nudos de intensidad.

“Ha resultado un día espectacular, que ha mejorada con mucho las previsiones que teníamos”, señala el oficial de la regata Juan Luis Cervera. En lo que a estrategia se refiere, “Les ha ido mejor a los barcos que iban por tierra hacia Tarifa para evitar la corriente, y luego un poquito más abiertos hacia la mitad del canal para que les ayudara la corriente”, apunta Daniel Uriarte, staff y navegante.

Ya en Ceuta, regatistas y comités participaban en la ceremonia de bienvenida y entrega de trofeos a los ganadores absoluto y por clases, en un acto que tenía lugar en las instalaciones del Real Club Náutico CAS. Allí, eran recibidos por Alejandro Ramírez, consejero de Fomento y Turismo de Ceuta; Araceli García, gerente del Instituto Ceutí del Deporte; Javier Lesmes, coordinador de Servicios Turísticos de Ceuta, e Irene Bruzón, gerente de Marina Hércules Puerto Deportivo de Ceuta.

La X Regata Straitchallenge ha contado con la organización del Real Club Náutico de Algeciras, el CV Vendaval de Ceuta y el patrocinio de Circet España, Strait Wear, el Instituto Ceutí de Deportes, Prácticos de Algeciras y la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras. La regata ha rendido un año más homenaje a la memoria de unos de sus artífices tristemente fallecido, el navegante algecireño Joseba Eguidazu.