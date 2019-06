Valderrama no entiende de vecinos. El campo sanroqueño sacó este sábado sus garras para acabar con las ilusiones del guadiareño Álvaro Quirós (+5 en la tercera vuelta)... y de otros nombres tan ilustres como el del tricampeón Sergio García (+2 para quedarse a ocho de la cabeza). Con el que no pudo fue con el líder, el sudafricano Bezuidenhout (-2 para -10) que hasta el viernes no había aparecido jamás en un titular de una crónica relevante de golf. El templo sagrado de la Ryder de 1997 también fue profanado por Jon Rahm (-4) que pasó a compartir la segunda plaza con el japonés Hideto Tanihara con -5.

El vasco formará parte este domingo de la partida estelar con el primer clasificado (13:45), al que habrá que ver hasta dónde le pasa factura la falta de costumbre de ser el centro de atención de las cámaras. El sábado, en su primera defensa del primer puesto, pareció no trastocarle lo más mínimo.

Valderrama fue especialmente cruel con Álvaro Quirós. O Álvaro Quirós fue excesivamente cruel consigo mismo, que nunca se sabe. Al sanroqueño no le sirvió esta vez de talismán su cuando menos curiosa indumentaria. El golfista local alternó bolas injugables (hoyo 13) con algún birdie espectacular (14), pero hubo más sombras que luces. Muchas más. Se descolgó tanto que ya parece imposible incluso que alcance una de las tres plazas en juego para el Open Británico.

A cambio la Armada tiene ahora su baza en Jon Rahm, al que se ve que le sirvió de revulsivo pasar unas horas el viernes con los alumnos del vecino La Cañada. Su -4 del sábado le convierte, como poco, en una alternativa al dominio que está ejerciendo Bezuidenhout.

Cinco golpes son muchos goles de ventaja. Pero Valderrama ha hecho historia fagocitando a grandes estrellas en un solo día. Pero también es verdad que la historia demuestra que una de las infinitas grandezas de ese campo es que es propicio a conceder a algunos golfistas sin pedigree el derecho a revestirse del personaje futbolístico encarnado por el Leicester City, el campeón de la Premier por el que solo un hincha había apostado.

Fueron ganadores inesperados Mike Harwood (1990), Alexander Cejka (1995), Milkha Singh (2006) y Andrew Beef Johnston (2016) marcaron el camino que este domingo pretende continuar un chico de 25 años, profesional desde 2015, cuya biografía hablaba hasta el pasado miércoles más de sus problemas de niñez al haber consumido por accidente veneno para ratas y de sus limitaciones para hablar en público que de sus inexistentes éxitos deportivos.

Esta vez, sin viento, tocó soportar el intenso calor, con su reflejo en el estado del campo. Al público le da igual. Su presencia masiva tiene mucho de decisión militante.

Las clasificación al completo y el orden de salida de la última y decisiva vuelta del torneo se puede consultar en www.europeantour.com