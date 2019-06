Bezuidenhout: "Es genial llegar al domingo con cinco golpes de ventaja"

Christiaan Bezuidenhout se mantuvo a la cabeza del Valderrama Másters antes de la jornada final. El sudafricano no tuvo las mejores sensaciones el sábado, pero confía en sus opciones para enfrentarse a su primera opción de título. “Me llevo mucho de hoy (por el sábado). Definitivamente no fue mi mejor día para golpear. Hice unas buenas salvadas del hoyo siete al nueve. Subí y bajé los tres, lo que mantuvo el impulso. Hice un birdie en el diez, lo cual me solucionó un poco. Realicé otra gran salvada en el hoyo once, lo que me demostró que incluso en un mal día, puedo estar satisfecho con la puntuación que logré”, explicó.

Bezuidenhout se muestra satisfecho por haber mantenido su ventaja hasta el comienzo del último día. "Llegar al domingo con una ventaja de cinco golpes es genial. Sólo espero seguir jugando mi vuelta y ver cómo termino mañana".

El líder del Valderrama tuvo palabras para uno de sus más inmediatos perseguidores, Jon Rahm. "Es un gran golfista, es un top 15 en el mundo y es una personalidad en España, así que será toda una experiencia. Nunca había competido contra él, estoy deseando que llegue este reto y ver como marcha", terminó.

"Zack estuvo junto a mí desde el comienzo del año, ha estado increíble ayudándome. Me mantiene en el momento y me refuerza antes de cada golpeo. Es un gran activo para el equipo y estoy deseando que llegue la ronda final de mañana”.