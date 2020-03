El cordobés Rafael Carrillo Falete se convirtió este miércoles en el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios como sustituto de Loren Morón, destituido el martes. El nuevo preparador llega convencido de que la salvación del equipo de la Villa pasa por mejorar en el apartado ofensivo y se felicita por disponer de casi un mes para preparar el que será el encuentro de su debut.

El fichaje de técnico cordobés, de 51 años, fue desvelado este miércoles por Europa Sur a través de su cuenta de Twitter. El nuevo míster protagonizó importantes éxitos en las tres etapas en Lucena (con tres denominaciones diferentes del equipo aracelitano) y en Guadalajara. También dirigió al Córdoba B, al Villanueva de Córdoba y al Atlético Sanluqueño, al que ascendió hace apenas dos años a la Segunda división B, pero del que fue destituido el curso pasado en la primera jornada en la que el Atleti ocupó plaza de promoción.

Falete es consciente de que desembarca en un vestuario que en sus últimos veinte partidos no ha celebrado una victoria y ha visto recortada a solo cuatro puntos su ventaja sobre los puestos de descenso. “La verdad es que son datos que demuestran una situación complicada y por eso llego con la mentalidad de ayudar, de que los jugadores sean los protagonistas”.

“Es evidente que hay que buscar la fórmula para que ellos den su máximo rendimiento”, asume el preparador. “Yo he tenido la oportunidad de ver a Los Barrios varios partidos y francamente creo que tiene potencial para no estar tan abajo”.

“Es cierto que los números en ataque son muy malos, de los peores en todo el grupo”, subraya el ya nuevo entrenador de los gualdiverdes, que fue presentado en el San Rafael. “En defensa no está mal, no me desagrada”.

"El objetivo es que el equipo tenga equilibrio y marque goles"

“El objetivo es que el equipo tenga un equilibrio y sea capaz de hacer goles”, explica. “Hay que trabajar el aspecto táctico, físico y el organizar para llegar a la portería contraria, pero también el apartado psicológico y anímico, que los jugadores se sientan capaces de hacerlo”.

La suspensión de las dos próximas jornadas en el grupo X de Tercera como consecuencia de la crisis del coronavirus y el hecho de que a la Unión le corresponda descansar cuando se reanude la competición concede a Falete casi un mes para preparar el choque de su debut. “Es un factor positivo, porque me va a permitir hacer una mini-pretemporada”, declara Falete.

“Me va a dar tiempo para poder conocer mejor las cualidades de todos mis futbolistas y que vayamos creando una mecánica de trabajo y de juego que nos permita llegar a ese día del primer encuentro con perspectivas de lograr la victoria”, finaliza.